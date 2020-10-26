У Ізмаїлі на Одещині зранку та до кінця дня 25 жовтня так і не відкрилися чотири дільниці. Причина – їх розмістили в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус.

Про те, що не відкрилися дільниці в Ізмаїлі, повідомила громадська мережа ОПОРА. Мовиться про спецдільниці у медзакладах.

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Які саме дільниці не працювали в Ізмаїлі

№511008 – розташовується у приміщенні Дунайської обласної лікарні Одеської обласної ради,

№511009 – у приміщенні цього ж закладу,

№511011 – у приміщенні Центральної районної лікарні Ізмаїльської райради,

№ 511012 – у приміщенні цієї ж лікарні.

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За словами голови ТВК Євгена Данильченка, спецдільниці не відкрилися через те, що не вдалося сформувати виборчі комісії. А причина тому – обидві лікарні переобладнано на медзаклади для хворих на коронавірус. За даними ОПОРИ, виконком Ізмаїльської міськради не надсилав жодних звернень до ЦВК про тимчасове закриття цих виборчих дільниць.

Данильченко, зі свого боку, запевняє, що територіальна виборча комісія була готовою забезпечити виїзне голосування для людей. Згідно з законом, виборці повинні були завчасно подати відповідні заяви з проханням. Проте, за словами Данильченка, комісія жодної такої заяви не отримала.

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Місцеві вибори 2020: основне

Голосування відбулося 25 жовтня.

Дільниці відкрилися о 8:00 та мали зачинитися о 20:00.

На виборах обирали депутатів сільських, селищних і міських рад і сільських, селищних і міських голів.

Вибори не проходили на окупованих територіях Криму та Донбасу. Щоправда, на Донеччині та Луганщині все ж обирали членів районних рад.

Усе про перебіг дня голосування на місцевих виборах 2020 – за цим посиланням.