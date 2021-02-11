Довибори у парламент: "Слуга народу" визначилася з кандидатом на Донеччині

"Слуга народу" висунула свого кандидата у народні депутати на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині. За місце у парламенті змагатиметься голова Покровської районної державної адміністрації Андрій Бондаренко.

Про таке рішення за результатами з'їзду партії голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко оголосив 11 лютого.

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Що відомо про кандидата на довиборах на Донеччині

Щодо округу №50, то ми зупинили свій вибір на голові районної державної адміністрації Покровської Андрієві Бондаренку. Це людина з команди президента,

– зазначив Корнієнко.

За його словами, Бондаренко на місці втілює прагнення Володимира Зеленського до встановлення миру, покращення соціальних зв'язків, взаємодії з окупованими територіями, відкриття КПВВ, ЦНАПів.

Які плани у Бондаренка

Інтерфакс-Україна пише, що кандидат у депутати на брифінгу заявив, що працював у сфері правоохоронної діяльності в місті Авдіївка, де брав участь в антитерористичній операції.

Я був учасником бойових дій, і момент початку АТО жив у Донецьку і був змушений виїхати звідти. Тому для мене принциповим питанням є налагодити мир на Донбасі,

– заявив Бондаренко.

Він також запевнив, що добре знає специфіку і проблемні питання регіону.

Що відомо про вибори на Донеччині? Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50. Подання документів для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого.



Вибори призначили після дострокового припинення Радою повноважень Руслана Требушкіна, кого обрали мером Покровська Донецької області.