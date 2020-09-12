Чинний мер Львова Андрій Садовий повідомив, що братиме участь у виборах на посаду голови Львівської ОТГ у жовтні 2020 року. Якщо Садовий переможе, це буде його четверта каденція.

Садовий вирішив балотуватись у голови Львівської ОТГ

Про своє рішення Андрій Садовий повідомив у відеозверненні у день свого народження. 19 серпня 2020 року меру Львова виповнилось 52 роки.

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Дякую всім, хто телефонує, посилає SMS – дуже багато вітань. І є запитання: "Слухай, Андрію, ти йдеш на наступні вибори?". Я собі думаю: завод з переробки сміття почали будувати, ще є дуже багато проблем. Треба добудувати? Треба. А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба. Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду,

– пояснив Садовий.

Вітаю зі святом!

Маю для вас новину.

Дивіться відео!) pic.twitter.com/TKbhM7mMKc — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) August 19, 2020

Коротко про Андрія Садового