Батьки Президента України Володимира Зеленського вже проголосували на місцевих виборах. Вони віддали свої голоси на одній з виборчих дільниць у Кривому Розі. Також батьки Зеленського взяли участь в опитуванні президента.

Олександр Зеленський заявив, що вони із дружиною хочуть відповісти на всі питання опитування позитивно. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Важливо Володимир Зеленський віддав голос на місцевих виборах та посперечався з журналістами

На запитання волонтера, чи варто прочитати всі запитання, батько президента сказав, що дуже добре усі їх знає. Після виходу з дільниці, Олександр Зеленський відповів, що чекає на зміни після цих виборів.

Батьки Зеленського відповіли на 5 запитань всеукраїнського опитування: дивіться відео

Зауважимо, що Володимир Зеленський зранку 25 жовтня вже проголосував на місцевих виборах. На виборчу дільницю він прийшов у компанії першої леді та своїх охоронців. Після волевиявлення президент також взяв участь у всеукраїнському опитуванні та навіть встиг посперечатися із журналістами.

Український лідер відповів на кілька питань представників ЗМІ, однак після того, як журналісти почали перебивати й вигукувати ще якісь питання, Зеленський пішов.

Як проголосував Зеленський і як посперечався з журналістами: дивіться відео

Що відомо про всеукраїнське опитування

Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував 5 запитань, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня. За його словами, вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".



5 питань від Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Онлайн-марафон з дільниць України: дивіться відео