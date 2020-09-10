У випуску програми "Є питання" за 17 червня – розмови про місцеві вибори почалися ще за рік до їх проведення. На посаду міського голови Києва вишикувалась черга. Очолити Київ хоче ресторатор Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Михайло Добкін, нібито Олександр Ткаченко та Сергій Притула.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Соратник Коломойського Максим Бужанський планує стати мером Дніпра. Це депутат, який матюкає своїх виборців та називає "інфантилами", а журналістів – тупими вівцями, вимагає повернути в Раду і школи російську мову і жорстко критикує Революцію гідності.