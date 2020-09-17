Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан розглядає можливість висунути свою кандидатуру на виборах мера Києва. Хоча Богдан ще офіційно не оголошував про своє рішення, його кандидатуру вже обговорюють у "Слузі народу".

Сам Богдан сказав, що йому подобається ця ідея. Про це ексочільник Офісу Президента повідомив виданню НВ.

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Водночас Богдан офіційно не оголосив про свої наміри балотуватися у мери столиці.

Напередодні журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі написав, що у фракції Слуга народу активно обговорюється можливе висунення Андрія Богдана на виборах мера Києва.

Публічно Богдан про це не оголошував, але депутати, які спілкуються з ним, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині,

– розповів Лещенко.

З якою політсилою співпрацюватиме екскерівник Офісу Президента на виборах мера столиці у 2020 році – наразі невідомо.



Вибори мера столиці – хто може піти від "Слуги народу"

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року: обиратимуть голів та депутатів селищних, міських, районних та обласних рад.

обиратимуть голів та депутатів селищних, міських, районних та обласних рад. "Слуга народу" братиме активну участь у місцевих виборах. Як підкреслив голова партії Олександр Корнієнко, його політсила буде висувати кандидатів на посади мерів у всіх містах України. Це стосується й тих населених пунктів, де вже є популярні очільники з підтримкою.

Офіційних претендентів на посаду мера столиці поки немає.

Серед потенційних кандидатів від президентської політсили називали Олександра Ткаченка та Миколу Тищенка.

та Перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов повідомив, що кандидатура від "Слуги народу" може стати несподіванкою для всіх. Поки ж в партії шукають її. Тищенко та Ткаченко – на розгляді. Проте, за словами Трофімова, є сильніші претенденти.

Кар'єра Андрія Богдана