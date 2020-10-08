Діючий міський голова Дніпра Борис Філатов знову балотується на посаду мера. На місцевих виборах Філатов представляє новостворену партію – "Пропозиція".

Метою об'єднання визначається побудова ефективної системи місцевого самоврядування та розподілення повноважень між центральною та місцевою владою. Такі пріоритети невипадкові, адже Філатов неодноразово скаржився на відсутність діалогу з президентом. Власне на конфлікті з "Центром" і побудована кампанія Філатов та його політсили.

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У своєму зверненні до виборців, кандидат зазначив, що друга каденція – це змога доробити розпочаті справи. На своїй сторінці у Facebook, Філатов пише, що його "єдиним та гідним" конкурентом на місцевих виборах залишається колишній регіонал Олександр Вілкул. Попри самовпевненість кандидата, соціологічне опитування Центру громадського розвитку "Інтеракція" вказує, що 41,2% мешканців Дніпра не довіряє чинному меру. На це є свої причини.

Сайт 24 каналу зібрав основні факти про кар'єру, політичну та громадянську діяльність Бориса Філатова, а також скандали за участю політика.

Деталі Мера Дніпра Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями

Біографія – освіта та кар'єра

Борис Філатов народився 7 березня 1972 року в Дніпропетровську. Зростав в родині педагогів. Розповідаючи про своє походження, Філатов наголошує на своєму російському корінні та підкреслює, що залишається "росіянином до останньої клітинки тіла".

1993 року закінчив Дніпропетровський державний університет (нині - Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, де отримав дипломи за двома спеціальностями: «Історія та суспільствознавство» та "Правознавство".

У 1997 році Філатов захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Теорія та філософія права" в Юридичному інституті Одеського університету імені Мечнікова (нині – Одеська національна юридична академія).

Борис Філатов у часи юнацтва / Фото фейсбук політика

Після завершення навчання викладав цивільне право в Академії митної служби України та працював юрисконсультом на підприємствах різної форми власності, які здебільшого були пов'язані з Ігорем Коломойським. В цей період був помічений в "недружніх поглинаннях", які на той час ще не називалися рейдерськими захопленнями. З того часу у Філатова зав'язуються дружні стосунки з ще одним учасником тих процесів - Геннадієм Корбаном.

У 2000 році кандидат юридичних наук Борис Філатов отримав адвокатське свідоцтво. З цього часу він стає постійним учасником резонансних судових справ. Через захист інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського, українські ЗМІ пов'язували Філатова з групою "Приват". Сам юрист заперечує, що коли-небудь був співробітником "Приватбанку". Доказом цього може вважатися його тогочасний супровід інших судових процесів фінансово-промислових груп України.

Задекларовані доходи Філатова за 2005 рік дозволили йому увійти до числа офіційних доларових мільйонерів.

Приблизно у цей період Філатов відходить від юриспруденції та розпочинає журналістську діяльність.

Фото Мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою

До 2010 року він був автором та ведучим програми "Губернські хроніки", яка виходила на дніпропетровському "9 каналі". Політичні розслідування та скандали довкола опонентів Філатова неодноразово підігрівали інтерес до програми. Так у 2006 році "9 канал" позбавили ліцензії на мовлення через позов партії "Віче", яку Філатов назвав "продуктом одноразового використання". Також у програмі неодноразово підіймалася справа Павла Лазаренка – п'ятого прем'єр-міністра України, лідера так званого "дніпропетровського клану", що його було засуджено у США за відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

У 2010 Філатов залишає "9 канал" та долучається до створення програми «Губернські прогнози» місцевої телерадіокомпанії ДОДТРК. Враховуючи, що кінцевими власниками "9 каналу" є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, вихід Філатова був розцінений пресою як розрив співпраці з групою "Приват".

Після переходу Філатова, його звинуватили в політичній кон'юнктурі та співпраці з "Партією регіонів". Сам журналіст-мільйонер заперечував будь-які зв'язки з політичними силами.

В арсеналі Філатова чимало авторських фільмів-хронік про подорожі, які розкривають проблеми війни, спростовують етнічні стереотипи, демонструють життя української діаспори та сучасний погляд на життя близького сходу, Африки та Америки.

Серед хобі мільйонера: мотомандрівки, дайвінг, японістика та колекціонування мініатюрних скульптур японських майстрів XVII—XIX ст.

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Про особисте життя відомо небагато. Філатов одружений з Мариною Фіалковою – головою Федерації легкої атлетики в Дніпрі. Дочка подружжя – Катерина Філатова – випускниця Лондонського Університету Мистецтв. Проживає не в Україні.

Політична діяльність

Після призначення Ігоря Коломойського на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації у 2014 році Філатов отримує запрошення на пост його заступника.

У вересні цього ж року Філатов оголошує про намір балотуватися в депутати Верховної Ради. Колишній юрист подав свою кандидатуру, як самовисуванець від Жовтневого району Дніпропетровська.

Майстер "реальної політики" / Фото фейсбук Бориса Філатова

На дострокових парламентських виборах 2014 року Філатов був обраний депутатом ВРУ від одномандатного виборчого округу № 27. За підтримки фракції "Блок Петра Порошенка", нардеп очолив комісію Верховної Ради з питань приватизації.

У вересні 2015 року партія "УКРОП" висунула Філатова кандидатом в мери Дніпропетровська. Цієї ж осені нардеп написав заяву про складання повноважень, втім Верховна Рада не підтримала його рішення. Депутатські повноваження були зняті з Філатова лише в грудні 2015 року.

У першому турі виборів (25 жовтня 2015 року) Філатов посів друге місце - відставання від Олександра Вілкула склало лише 7 тисяч голосів. Але вже 15 листопада здобув перемогу, набравши 52,31% голосів. Переможець першого туру – Вілкул-молодший – набрав 44,9%.

Вибори мера-2015 стали одними з найбільш скандальних. Брудні технології та чорний піар застосовували обидва табори. Під час складання присяги мера, більшість депутатів демонстративно залишили сесійну залу. Таким чином дніпропетровська міська рада, в якій тоді домінували колишні "регіонали", виразила протест проти обрання Філатова. Новообраного мера було звинувачено у підкупі виборців та фальсифікації результатів. Щоправда, довести ці закиди ніхто не спромігся.

Оцінка Філатова на посаді мера Дніпра

Діяльність Філатова на посту міського голови неоднозначна та подекуди скандальна. Так, він чимало зробив для покращення інфраструктури Дніпра, але неможливо заперечувати й провали, зокрема кадрові. Наприклад, керівником муніципальної поліції було назначено ексберкутівеця — Андрія Ткаченка.

Команда Філатова, як і сам мер, неодноразово ставали учасниками скандалів. Наприклад, 2017 році сталася бійка за участю голови міста, його заступника (Михайла Лисенка) та представника одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (Сергія Варфоломія).

За перший рік каденції на посаді голови Дніпра, Філатов ініціював ремонт Центрального мосту. Капітальну реконструкцію конструкції планували закінчити до 2017 року. Втім зробити це вчасно не вдалося. Компанія підрядників, якій виділили 10 млн грн з міського бюджету, зірвала терміни.

Після цього місто подало до суду та розпочало пошуки нових підрядників. За цей час сума ремонту складала вже 300 мільйонів гривень. Відкриття мосту відклали до кінця 2018 року. Однак і цей дедлайн провалився.

Вже легендарне парі Філатова та президента України:

Ситуація змінилася у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський уклав з міським головою Дніпра парі щодо добудови Нового мосту до 14 вересня. Програш міг коштувати Філатову посади. Але вже 7 вересня 2019 року в Дніпрі відкрили реконструйований Новий міст. За умов парі, у разі виграшу мер мав сподіватись на фінансування урядом реконструкції місцевого аеропорту, але щось пішло не так.

Неймовірно, проте факт Філатов виграв парі у Зеленського: у Дніпрі відкрили Центральний міст

Крім моста, в Дніпрі є ще один знаковий довгобуд – місцевий метрополітен. Нові станції повинні запустити у 2022 році. Проте за оцінками експертів, метро у місті й надалі залишатиметься найкоротшим в Україні.

Період управління Філатова відзначився й "сміттєвою війною". Виявилося, що у влади міста виник конфлікт з підрядником. Мер розірвав договір з підприємством, закупив 12 нових сміттєвозів, 2000 нових контейнерів та розв'язав питання з вивезенням сміття на найближчі вісім років. Щоправда, вартість послуг суттєво зросла. Звичний тариф для приватних будинків зріс від 11 до 30 грн, та від 9 до 25 грн – для багатоповерхівок.

З 1 листопада 2018 Філатов зарахований до санкційного списку РФ.

Влітку 2020 Філатов став частиною політичного проєкту "Пропозиція", яку неофіційно називають "партією українських мерів". За словами політика, політсила не фінансується олігархами, а також за нею немає таємних спонсорів. Втім, експерти впевнено вказують на Геннадія Корбана як головного бенефіціара проекту. Його ж називають "сірим кардиналом" у Дніпрі та вказують, що сам побратим Філатова насправді керує містом.

Розслідування Дніпровські чиновники таємно "узгоджують" питання з Корбаном

Політсила Філатова-Корбана активно "воює" з партією "За Майбутнє", яку пов'язують з давнім приятелем обох діячів - Ігорем Коломойським, що нині має з ними фінансовий та світоглядний конфлікт.

Сам Філатов на численні скандали навколо себе не зважає, а свою діяльність характеризує терміном "реальна політика", а оскільки робить це з будь-якої нагоди, це словосполучення стало локальним мемом та міцно прив'язалося до мера Дніпра.

Громадська діяльність

Борис Філатов є головою оргкомітету міжнародного парусного проєкту "Навколосвітнє плавання давньослов'янської лодії "Русич" та регулярно підтримує мандрівників-ентузіастів, а також допомагає культурологічним проєктам "Номади" і "Україна очима птахів".

До анексії Криму очолював філію Міжнародного товариства колекціонерів нецке в країнах СНД. Також Філатов входить до опікунської ради "Європейської асоціації українців", яка займається об'єднанням українців, які проживають в країнах ЄС.

Інциденти та скандали

Протягом періоду адвокатської діяльності, Філатов часто вступав в конфронтацію з політичними силами, які підтримували його опонентів. Серед найгучніших – конфлікт з Інною Богословською, Святославом Олійником та Володимиром Яцубою. Через журналістську діяльність та низку розслідувань, Філатов розпочав відкриту полеміку з Павлом Лазаренком.

Борис Філатов та його не менш скандальні колеги / Фото фейсбук Бориса Філатова

У 2006 р. Геннадій Корбан – бізнес-партнер Коломойського, назвав Філатова "рівноправним партнером". Ці слова запустили чергову хвилю здогадок щодо тогочасної співпраці з командою олігарха.

Через надто різкі заяви у Facebook, чинний мер вже неодноразово стикався з блокуванням особистої сторінки. Так, коментуючи дії кримчан, він написав: "потрібно давати… будь-які обіцянки, гарантії і йти на будь-які поступки… А вішати... Вішати їх треба потім". В наступних постах він додав, що "не збирається викручуватися" й запропонував аудиторії додумати, що він мав на увазі самостійно.

У травні 2016 року Філатов звернувся до спікера Верховної Ради Парубія, щоб той не підписував документ про перейменування Дніпропетровська в Дніпро, оскільки питання декомунізації, на думку мера, було "не на часі".

У 2017 році на з'їзді фестивалю блогерів у Дніпрі, Філатов відмовився переходити на українську мову. Відповідь мера супроводжувалася іронією над блогером, який сказав, що не розуміє російської. Така поведінка викликала критику та розцінювалася, як вияв зневаги до державної мови й вимог, що передбачають використання української під час перебування на держслужбі.

Філатов разом зі своїм другом та бізнес-партнером Геннадієм Корбаном / Фото фейсбук Бориса Філатова

У 2020 році у Філатова виник конфлікт з нардепом з оточення олігарха Коломойського Олександром Дубінським, який опублікував скрін тексту щодо відстрілу тварин в Дніпрі. Замість заперечення інформації, Філатов відповів Дубінському в нецензурній формі та пригрозив фізичною розправою. Чим дав привід Дубінському припустити, що ці погрози є наслідком зловживання алкоголем.