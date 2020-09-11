З борця з COVID-19 – у мери Києва: чи буде балотуватися Віктор Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключає можливості балотуватись на виборах мера Києва. За нового очільника міста кияни голосуватимуть 25 жовтня 2020 року.
Це – цікава пропозиція, – Ляшко
Рішення Ляшко поки не ухвалював, проте можливості поборотись за крісло мера не відкидає. Про це головний санлікар України повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
До теми Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати і поговорити,
– сказав Ляшко.
Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що саме Віктор Ляшко може стати кандидатом від президентської політсили "Слуга народу".
Хто від "Слуги народу"
Зазначимо, що у "Слузі народу" поки не повідомили про свого претендента у боротьбі за посаду мера столиці. Серед потенційних кандидатів називали нардепа-ресторатора Миколу Тищенка та ексгендиректора тедеканалу 1+1, а тепер також народного обранця Олександра Ткаченка.
Шанси на перемогу потенційних кандидатів
Рейтинг потенційних кандидидатів у мери Києва у травні представив Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс":
- Віталій Кличко – 41,1%;
- Андрій Пальчевський – 8,8%;
- Сергій Притула – 8%;
- Олександр Омельченко – 7,8%;
- Дмитро Гордон – 7,8%.