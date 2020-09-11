Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключає можливості балотуватись на виборах мера Києва. За нового очільника міста кияни голосуватимуть 25 жовтня 2020 року.

Це – цікава пропозиція, – Ляшко

Рішення Ляшко поки не ухвалював, проте можливості поборотись за крісло мера не відкидає. Про це головний санлікар України повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати і поговорити,

– сказав Ляшко.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що саме Віктор Ляшко може стати кандидатом від президентської політсили "Слуга народу".

Хто від "Слуги народу"

Зазначимо, що у "Слузі народу" поки не повідомили про свого претендента у боротьбі за посаду мера столиці. Серед потенційних кандидатів називали нардепа-ресторатора Миколу Тищенка та ексгендиректора тедеканалу 1+1, а тепер також народного обранця Олександра Ткаченка.

Шанси на перемогу потенційних кандидатів

Рейтинг потенційних кандидидатів у мери Києва у травні представив Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс":

Віталій Кличко – 41,1%;

Андрій Пальчевський – 8,8%;

Сергій Притула – 8%;

Олександр Омельченко – 7,8%;

Дмитро Гордон – 7,8%.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу