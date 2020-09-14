Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат народного депутата України. У нього одразу ж запитали, чи планує він брати участь у місцевих виборах. Він такий варіант розвитку політичної кар'єри не виключив.

Про можливість участі в майбутніх виборах Святослав Вакарчук говорив з журналістами після своєї заяви про складання мандата, повідомляє 24 канал.

Варто знати Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата

У нього прямо запитали, чи планує він брати участь у виборах мера Києва. Сам лідер "Голосу" такий варіант не виключив і заявив, що робитиме усе для того, аби підігріти інтерес до його політичної сили.

У нас є план, є з'їзд партії. Там будуть представлені всі наші кандидати, вони будуть цікаві – деякі очікувані, деякі зовсім неочікувані. Однак усі будуть вести нашу партію вперед,

– запевнив Святослав Вакарчук.

Хто ще може балотуватися у цих містах від "Голосу"?Мабуть, одним з найочікуваніших кандидатів на місцевих виборах також є Сергій Притула. У політичних колах прогнозують, що він може балотуватися як у Києві, так і у Львові.



У партії "Голос" такий варіант не виключають. Втім поки що партія всіх карт не розкриває і однозначно не відповідає – буде Притула балотуватися чи ні.

Вакарчук іде з Ради: коротко

Про таке рішення Святослав Вакарчук оголосив на зустрічі з журналістами 11 червня, яку він сам й організував. Він пояснив, що свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Водночас Вакарчук запевнив, що він не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише покидає парламент.

Тепер рішення Святослава Вакарчука ще має підтримати Верховна Рада України. Для цього потрібно більшість голосів депутатів. Голосування має відбутися впродовж 10 днів після подачі заяви депутатом.

Замість Вакарчука до парламенту може пройти Аліна Свідерська. Вона відома юристка, яка на парламентських виборах у 2019 році йшла 19 у списку партії "Голос".