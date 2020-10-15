У Миколаївському обласному центру лікування інфекційних захворювань, де приймають пацієнтів із COVID-19, пройшли слідчі дії. Правоохоронці вирішили перевірити, хто з політиків піариться на допомозі. Копи знайшли документи партій "Наш край" та "Слуга народу".

Почалося все з того, що у рамках передвиборчої кампанії депутат від політсили "Наш край" Юрій Кормишкін написав у фейсбуці про ремонт у лікарні, повідомляє місцеве видання "Мой город". Він звернувся до свого опонента, батька депутата Андрія Вадатурського, спробувавши зачепити його.

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Втім, на пост відреагували слідчі, які угледіли у хизуванні благодійністю спробу передвиборчого підкупу.

Що перевіряли поліцейські

Прийшовши до лікарні, правоохоронці почали шукати документи, які б свідчили про надання допомоги лікарні політичними діячами. Як виявилося, Кормишкін передавав закладу ще й медичні препарати. З огляду на те, що виконуюча обов'язки директорки лікарні балотується на виборах від "Нашого краю", факт непрямого підкупу виборців довести буде не дуже складно.

Окрім документів про надання допомоги від політсили Кормишкіна також знайшли папери, які свідчать про передачу лікарні необхідніх речей від партії "Слуга народу".

Що кажуть копи

У поліції області подробиць про відкриту справу не повідомляють. Офіційно правоохороці лише стверджують про проведення досудового розслідування підкупу виборців. А також нагадують про те, що покарання за відповідний злочин передбачає до шести років ув'язнення.