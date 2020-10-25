Багато уваги громадян було прикуто до президентського опитування. Як його тільки не називали – експлуатацією дітей, дослідженням в польових умовах та голосування, де можна було відповідати по 7 разів. Реакція українців була різною.

Паралельно з місцевими виборами Експеримент – так зване загальнонаціональне опитування від Володимира Зеленського – провели в Україні вперше. Про те, як відповідали українці – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Явка на місцевих виборах: скільки українців проголосували

Біля дільниць, на виборців чекали волонтери з анкетами й пропонували відповісти на 5 питань. Часу на підготовку було обмаль. Тому встигли лише надрукувати опитувальні аркуші, а урнами для них служили картонні коробки. Навіть самому президенту довелось відповідати на власні питання ледь не на колінах.

Зеленський сідає на коліна і відповідає на свої 5 питань: відео

Питали, як і анонсував Зеленський, про:

ставлення до довічного ув'язнення за корупцію;

створення вільної економічної зони на Донбасі;

скорочення кількості народних депутатів до трьохсот;

легалізацію медичного канабісу;

Будапештський меморандум.

Черг з охочих взяти участь в експерименті не стояло.

Реакція виборців на опитування Зеленського: дивіться відео

Аваков назвав опитування законним

Подекуди громадяни навіть скаржились в поліцію. У Волинській області – подали заяву про незаконність проведення опитування. А у Києві чоловік вирвав з рук інтерв'юерів аркуші й розкидав.

Втім, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про законність опитування Зеленського. І назвав умови: якщо воно проходить поза виборчими дільницями, а опитують громадян лише після того, як ті проголосували.

Зарплати волонтерам

Самі волонтери неохоче розповідають, хто їх найняв і чи дійсно вони працюють безкоштовно. Один з волонтерів зізнався, що йому обіцяли таки заплатити за роботу 800 гривень. Натомість зобов'язали не відлучатись від дільниць і постійно звітувати про свою присутність, скидаючи селфі в чат у телеграмі.

Вдень соцмережі традиційно вибухнули фотографіями зіпсованих опитувальників. А дехто постив відео, демонструючи, що проголосувати можна було нескінченну кількість разів.

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Що кажуть експерти

Оголошене президентом опитування багато хто з експертів від самого початку вважав частиною передвиборчої кампанії "Слуги народу". Втім, навіть якщо Володимир Зеленський дійсно мав на меті почути голос народу – то, як довів день голосування, вважати експеримент вдалим не можна, кажуть експерти. Мовляв, сама ідея всенародного опитування – непогана, але проводити його треба за підготовленою процедурою.

Я думаю, що це урок на майбутнє, краще це робити по нормальній процедурі. А так, подивляться, порахують. Я навряд чи думаю, що будуть якісь результати цього опитування,

– вважає політолог Володимир Фесенко.

Та і всенародним називати опитування президента не можна. За даними Громадянської мережі ОПОРА, інтерв’юєри стояли лише біля 55% дільниць, а біля 45% їх не було.