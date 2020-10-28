У члена виборчкому в Одесі стався інфаркт у черзі на здачу протоколів: чоловіка не врятували
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В Одесі 28 жовтня від зупинки серця помер член територіальної виборчої комісії. Чоловік понад дві доби чекав своєї черги на здачу виборчих протоколів.
Деталі трагедії
У 48-річного одесита стався інфаркт. Чоловіка намагалися реанімувати за допомогою апарату ШВЛ, повідомила "Думская".
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Члена виборчої комісії доставили до Єврейської лікарні. Медики діагностували у чоловіка не лише гостру серцеву недостатність, але й набряк легень.
Легенево-серцева реанімація не дала ефекту. О 9:35 зафіксована біологічна смерть,
– мовиться у повідомлені.
Що відбувається в Одесі після виборів
- Біля будівлі "нової мерії" на Косівській вулиці вже понад дві доби чергують члени дільничних комісій, які не можуть здати виборчі протоколи та бюлетені.
- Люди живуть просто в коридорах установи. Вони принесли туди стільчики та розкладні ліжка.
- Місцеві ЗМІ повідомляють, що при великому скупченні людей ніхто не дотримується правил карантину через коронавірус.
Дивіться фото черг зі членів ТВК на здачу протоколів в Одесі / Фото "Думської":
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