В Одесі 28 жовтня від зупинки серця помер член територіальної виборчої комісії. Чоловік понад дві доби чекав своєї черги на здачу виборчих протоколів.

Деталі трагедії У 48-річного одесита стався інфаркт. Чоловіка намагалися реанімувати за допомогою апарату ШВЛ, повідомила "Думская". Зверніть увагу Помер Анатолій Федорчук – чинний мер Борисполя й головний претендент на посаду Члена виборчої комісії доставили до Єврейської лікарні. Медики діагностували у чоловіка не лише гостру серцеву недостатність, але й набряк легень. Легенево-серцева реанімація не дала ефекту. О 9:35 зафіксована біологічна смерть,

– мовиться у повідомлені. Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Усього під час виборів працювали 29 тисяч виборчих дільниць. Що відбувається в Одесі після виборів Біля будівлі "нової мерії" на Косівській вулиці вже понад дві доби чергують члени дільничних комісій, які не можуть здати виборчі протоколи та бюлетені.

Люди живуть просто в коридорах установи. Вони принесли туди стільчики та розкладні ліжка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що при великому скупченні людей ніхто не дотримується правил карантину через коронавірус. Дивіться фото черг зі членів ТВК на здачу протоколів в Одесі / Фото "Думської":