Чому дані екзитполів на виборах у Кривому Розі відрізняються: відповідь ОПОРИ
Вибори міського голови у Кривому Розі тривають. Тим часом у партії "Опозиційна платформа – За життя" заявляють, що за результатами паралельного електронного підрахунку голосів їхній кандидат Костянтин Павлов отримує перемогу. Тож дані екзитполів відрізняються.
Про хід виборів, порушення та різні дані екзитполів у Кривому Розі в ефірі 24 каналу розповів Вадим Головченко, координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА в Дніпропетровській області.
До теми До поліції надійшло 30 заяв про порушення під час виборів у Кривому Розі
Різні дані екзитполів
Напередодні оприлюднили результати двох екзитполів з протилежними результатами: в одному з опитувань перемогу здобув представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик. А дані іншого опитування, участь в якому взяло більше виборців, демонструють, що перемагає представник ОПЗЖ Павлов.
Спостерігачі ОПОРИ помітили лише один екзитпол поруч з дільницями. Вони проводили соцопитування до 18 години. Про другий екзитпол – нам нічого невідомо. Тому трактувати, чому дані відрізняються – важко,
– розповів Головченко.
Які порушення зафіксували
Явка під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу за даними міської ТВК склала понад 35%. До поліції надійшло 30 повідомлень про порушення закону. Також склали 2 адмінпротоколи та відкрили 2 кримінальні провадження.
Громадська організація ОПОРА протягом дня також фіксувала порушення. Втім вони були не такі суттєві, щоб вплинути на результати голосування. Зокрема, серед них і такі:
- намагання проголосувати по закордонному паспорті;
- замість паспорта приносили ксерокопію або через додаток Дія;
- бюлетені також намагались винести або пошкодити;
- одна жінка хотіла проголосувати за паспортом СРСР.
Більше про вибори у Кривому Розі дивіться у відео:
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