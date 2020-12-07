Вибори міського голови у Кривому Розі тривають. Тим часом у партії "Опозиційна платформа – За життя" заявляють, що за результатами паралельного електронного підрахунку голосів їхній кандидат Костянтин Павлов отримує перемогу. Тож дані екзитполів відрізняються.

Про хід виборів, порушення та різні дані екзитполів у Кривому Розі в ефірі 24 каналу розповів Вадим Головченко, координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА в Дніпропетровській області.

До теми До поліції надійшло 30 заяв про порушення під час виборів у Кривому Розі

Різні дані екзитполів

Напередодні оприлюднили результати двох екзитполів з протилежними результатами: в одному з опитувань перемогу здобув представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик. А дані іншого опитування, участь в якому взяло більше виборців, демонструють, що перемагає представник ОПЗЖ Павлов.

Спостерігачі ОПОРИ помітили лише один екзитпол поруч з дільницями. Вони проводили соцопитування до 18 години. Про другий екзитпол – нам нічого невідомо. Тому трактувати, чому дані відрізняються – важко,

– розповів Головченко.

Цікаво, що чинний міський голова, 71-річний Юрій Вілкул, який перебуває на цій посаді вже 10 років лідирував за підсумками першого туру виборів. Але він заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров'я. У першому турі за нього проголосували майже 45% виборців, за "слугу" Шевчика – майже 26%, за Павлова з ОПЗЖ – 9%.

Які порушення зафіксували

Явка під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу за даними міської ТВК склала понад 35%. До поліції надійшло 30 повідомлень про порушення закону. Також склали 2 адмінпротоколи та відкрили 2 кримінальні провадження.

Громадська організація ОПОРА протягом дня також фіксувала порушення. Втім вони були не такі суттєві, щоб вплинути на результати голосування. Зокрема, серед них і такі:

намагання проголосувати по закордонному паспорті;

замість паспорта приносили ксерокопію або через додаток Дія;

бюлетені також намагались винести або пошкодити;

одна жінка хотіла проголосувати за паспортом СРСР.

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