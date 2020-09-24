Найбільшу боротьбу кандидатів на місцевих виборах 2020 року очікують у семи головних стратегічних містах України. Однак "найбруднішу" виборчу кампанію прогнозують у Дніпрі та на Закарпатті.

У більшості міст боротьба розгорнеться за контроль над міськрадою. Про це заявив політолог Кость Бондаренко, повідомляє РБК-Україна.

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У яких містах очікують найконкурентнішу виборчу кампанію

Київ;

Харків;

Одеса;

Маріуполь;

Запоріжжя;

Дніпро;

Львів;

Вінниця.

Які конфлікти прогнозують на місцевих виборах

У Києві за створення коаліції у міськраді змагатимуться одразу три політсили – "УДАР", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

У Дніпрі розташовані підприємства найбагатших людей України. Контроль над місцевою владою значно полегшить їм ведення бізнесу. Отож Бондаренко попереджає про конфліктну перевиборчу кампанію у Дніпрі.

З одного боку Філатов і Корбан, з іншого – Коломойський зі своїми людьми, з третьої – Петровський, який також проявляє інтерес до політики в регіоні,

– розповів Бондаренко.

Виборча кампанія на Закарпатті може бути однією з найпроблемніших у країні. Голова ОДА Олексій Петров вже заявив про підготовку "сіток" щодо підкупу виборців.

"Там уже зафіксований факт побиття потенційного кандидата, він потрапив у лікарню. Також нам надходила інформація, коли можливі кандидати масово відмовляються балотуватися через тиск. У перспективі це може бути дуже гарячий регіон", – додав голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Політолог Володимир Фесенко до проблемних регіонів на місцевих виборах відносить також і Полтаву.