Опівночі 24 жовтня в Україні розпочався день тиші напередодні місцевих виборів. Попри те, що закон забороняє будь-яку політичну рекламу, на вулицях українських міст у суботу все ж рясніє агітація деяких кандидатів і партій. Які ще порушення можна побачити у день тиші – далі у матеріалі.

Місцеві вибори 2020: основні порушення у день тиші

На вулицях міст та сіл України можна зауважити низку химерних агітаційних білбордів. Про це мовиться у повідомленні Комітету виборців України.

До теми День тиші перед місцевими виборами: що це означає

На цих білбордах не подано назв партій або логотипів, але зображення повністю виконані у стилістиці політичних сил (кольори та шрифти). Деякі з них також містять передвиборчі гасла.

Порушення на Київщині

Місто Київ "прикрасили" білборди, виконані у червоно-чорних кольорах. Гасло на них звучить так: "Наша перевірена надійна формула. 25 жовтня = 24 + 1". Варто зауважити, що ВО "Батьківщина" має 24 номер у бюлетенях до Київради.

У селищі міського типу Гостомель на Київщині розмістили політичні білборди із гаслом "Приходь та вирішуй! 25 жовтня". Вони виконані у стилістиці партії "Слуги народу".

Окрім того, Гостомель сфотографували також білборди із зображенням червоних сердець та написом "Гостомель у серці", виконані у стилістиці "Батьківщини".

Порушення у Дніпрі

У Дніпрі у день тиші зауважили банери із написом "За Дніпро. Проголосуй", виконані у стилістиці партії "Пропозиція".

У місті також розмістили білборди з гаслом "Вибори завершаться – життя продовжиться", виконані у стилістиці партії "Опозиційна платформа – За життя".

Порушення у Хмельницькій області

У селищі міського типу Білогір'я зафіксували білборди у стилістиці партії "За майбутнє".

У Кам'янець-Подільському розмістили білборди із написом "Проспиш 25, проснешся у 90-х".

Порушення у Рівному

У Рівному зауважили білборди із написом "Ми тримаємо слово!", виконані у стилістиці ВО "Свобода".

Окрім того, у місті зафіксували білборди у стилістиці партії "Рівне Разом".

Порушення в інших містах України

У Черкасах розмістили білборди із написом "Твій голос – твоя зброя. 25 жовтня – день, коли все вирішуєш ти!".

У Житомирі зафіксували білборди із написом "Проголосуй", виконані в стилістиці партії "Пропозиція".

У місті Рубіжне на Луганщині розміщено білборди із цифрою "3", виконані в стилістиці "Опозиційна платформа - За життя".

Агітація у день тиші в Україні / Фото Комітету виборців України

Що передбачає день тиші

З 00:00 суботи, 24 жовтня, комунальні служби зобов'язані зняти раніше розклеєні в публічних місцях передвиборні агітаційні матеріали політиків – білборди, банери, вивіски, рекламу на транспорті, вітринах тощо.

Водночас кандидатам і партіям цього дня заборонено проводити зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ. Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або проти певних людей чи політсил, а також публічно оцінювати їхню діяльність.

Будь-яка політична реклама вважається незаконною та призведе до неприємних наслідків для тих кандидатів і партій, у чиїх інтересах її проводять.

День тиші не поширюється на розповсюдження інформації, що стосується безпосередньо самих виборів – роз'яснення законодавчих норм, порядку голосування, запрошення взяти участь у виборах.

Чи карають за агітацію у соціальних мережах

Відповідно до українського законодавства, за агітацію в день тиші несуть відповідальність лише інтернет-ЗМІ. Натомість для звичайних користувачів покарання наразі не передбачено. Річ у тім, що юзери не є ані членами політичних партій, ані ЗМІ, ані рекламними та піарагенціями, тому на них не поширюється заборона на передвиборчу агітацію.

Щоправда, українцям у суботу все ж варто утриматися від аватарок у соцмережах із закликом підтримати ту чи іншу партію або кандидатів на виборах. Попри відсутність покарання, це також є порушенням законодавства.

Яке покарання загрожує порушникам дня тиші

За порушення дня тиші встановлено адміністративну відповідальність. За агітацію загрожує штраф у розмірі 510 – 850 гривень для пересічних громадян, і 850 – 1360 гривень – для посадовців.

Але сам факт порушення спершу треба довести в суді. Коли поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

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Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу