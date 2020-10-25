Депутат від "Опоблоку" накинувся на журналістку на Дніпропетровщині: що відомо
Чинний депутат від "Опозиційного блоку" Тернівської міськради в Дніпропетровській області Віталій Айзатулов напав на журналістку прямісінько на виборчій дільниці. Вона вже написала заяву в поліцію. Айзатулов балотується від "Слуги народу" на місцевих виборах.
Жертвою депутата стала редакторка міської газети "Вісті Тернівки" Альона Поддуєва. Про це повідомляє Національна спілка журналістів.
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Що відомо про конфлікт між депутатом і журналісткою
- Журналістка зафіксувала масову присутність на виборчих дільницях Тернівки осіб з посвідченням "позаштатних кореспондентів" Павлоградської газети "Бегемот". Під час намагання вияснити, що це за люди, на Альону Поддуєву накинувся депутат міської ради Віталій Айзатулов. Він наразі ніяк не прокоментував інцидент.
- Вона подала заяву до місцевого відділу поліції через перешкоджання журналістській діяльності та поінформувала Національну спілку журналістів України.
Хапав мене за руки і штовхав, намагався вибити з рук мій мобільний телефон, яким я вела зйомку,
– розповіла журналістка.
Заява журналістки в поліції / Фото зі сайту Національної спілки журналістів
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