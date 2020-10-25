Чинний депутат від "Опозиційного блоку" Тернівської міськради в Дніпропетровській області Віталій Айзатулов напав на журналістку прямісінько на виборчій дільниці. Вона вже написала заяву в поліцію. Айзатулов балотується від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Жертвою депутата стала редакторка міської газети "Вісті Тернівки" Альона Поддуєва. Про це повідомляє Національна спілка журналістів. До теми Величезні черги та сутичка між ромами: як голосують на Закарпатті – фото Що відомо про конфлікт між депутатом і журналісткою Журналістка зафіксувала масову присутність на виборчих дільницях Тернівки осіб з посвідченням "позаштатних кореспондентів" Павлоградської газети "Бегемот". Під час намагання вияснити, що це за люди, на Альону Поддуєву накинувся депутат міської ради Віталій Айзатулов. Він наразі ніяк не прокоментував інцидент.

Вона подала заяву до місцевого відділу поліції через перешкоджання журналістській діяльності та поінформувала Національну спілку журналістів України. Хапав мене за руки і штовхав, намагався вибити з рук мій мобільний телефон, яким я вела зйомку,

– розповіла журналістка. Зверніть увагу! Віталій Айзатулов є кандидатом від партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Водночас зараз він є депутатом міської ради від територіальної організації політичної партії "Опозиційний блок" в місті Тернівка.

Заява журналістки в поліції / Фото зі сайту Національної спілки журналістів Зверніть увагу! Поліція відкрила уже понад 30 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовано факти, коли люди намагалися винести свій бюлетень чи пошкодити його.



Більше про порушення під час виборів читайте за посиланням.

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