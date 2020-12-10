Станом на 8 грудня вже 67 депутатів, які отримали 0 голосів під час виборів, вже обралися у місцеві ради. Значна частка цих "нульових" депутатів є представниками ОПЗЖ.

Усього від "Опозиційної платформи – За життя" 31 людина стала депутатом, незважаючи на 0 голосів виборців. Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

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Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій,

– мовиться у повідомленні.

Рекордсменами за кількістю "нульових" депутатів стали Луганська і Донецька області. Найбільше таких "народних обранців" у Сєвєродонецькій райраді на Луганщині: 20 із 54 депутатів райради.



Які ради отримали "нульових" депутатів / ЧЕСНО

Від яких партій пройшли "нульові" депутати

"Опозиційної платформи – За життя"

"Наш край"

"Слуга народу"

"За майбутнє"

"Партія захисту Вітчизни"

"Опоблок".

Від яких партій пройшли "нульові" депутати / ЧЕСНО

Хто став "нульовим" депутатом