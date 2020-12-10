"Нульові" обранці: депутатами стали 67 кандидатів, які набрали 0 голосів виборців
Станом на 8 грудня вже 67 депутатів, які отримали 0 голосів під час виборів, вже обралися у місцеві ради. Значна частка цих "нульових" депутатів є представниками ОПЗЖ.
Усього від "Опозиційної платформи – За життя" 31 людина стала депутатом, незважаючи на 0 голосів виборців. Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.
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Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій,
– мовиться у повідомленні.
Рекордсменами за кількістю "нульових" депутатів стали Луганська і Донецька області. Найбільше таких "народних обранців" у Сєвєродонецькій райраді на Луганщині: 20 із 54 депутатів райради.
Які ради отримали "нульових" депутатів / ЧЕСНО
Від яких партій пройшли "нульові" депутати
- "Опозиційної платформи – За життя"
- "Наш край"
- "Слуга народу"
- "За майбутнє"
- "Партія захисту Вітчизни"
- "Опоблок".
Від яких партій пройшли "нульові" депутати / ЧЕСНО
Хто став "нульовим" депутатом
- Сергій Шахов – фітнес-тренер з Києва, повний тезка очільника партії "Наш край".
- Юлія Проскурова – експомічниця Шахова у Верховній Раді 8 скликання.
- Іван Вервейко – помічник на платній основі у нардепа Дмитра Лубінця.
- Наталія Ларіончева – помічниця позафракційного мажоритарника із Донецької області Євгена Яковенка;
- Дмитро Копанчук – син нардепки від "Слуги народу" Олени Копанчук.
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