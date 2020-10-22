Представники Служби безпеки України затримали підозрюваного у торгівлі персональними даними жителів України. Чоловік викрав інформацію з нібито захищеного реєстру виборців.

Про затримання хакера, чий "товар" був надпопулярним перед місцевими виборами, відзвітували в СБУ. Чоловік пропонував не просто окремі дані про громадян, а цілу базу даних.

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Як стверджують слідчі, інформація підозрюваного збігається із реєстром виборців.

Продавав на форумах

Клієнтів зловмисник шукав у так званому "даркнеті". Тому самому, діяльність якого СБУ нібито нейтралізувала у 2019 році. Про це керівник служби Іван Баканов оголошував під час брифінгу. У прихованих форумах для хакерів та їхніх не дуже законослухняних роботодавців чоловік встиг продати базу даних кільком замовникам.

Дані не захищені

Експерти у сфері захисту інформації кажуть, що фактично всі державні реєстри та сервери взагалі не можна назвати чимось недоступним для злочинців. Оскільки ступінь захисту таких даних не дотягує до потрібного рівня.

Зазвичай для отримання деяких даних не треба навіть бути хакером чи мати відповідні знання. Як приклад – платформа "Дія", де персональні дані українців взагалі можна вважати не захищеними,

– розповів 24 каналу на умовах анонімності колишній учасник "Українського кіберальянсу".

Як покарають хакера