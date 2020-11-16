В Одесі 15 листопада відбувся другий тур голосування за мера міста. Під час волевиявлення спостерігачі помітили, що на кількох дільницях містах навпроти прізвища одного з кандидатів ставили нетипові позначення.

Схожа ситуація вже траплялася на минулих місцевих виборах. Про це розповіла координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анастасія Матвієнко.

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Нетипові позначки у виборчому бюлетені, які не є одиничними, але в той самий час однакові в межах однієї виборчої дільниці, можуть свідчити про те, що за волевиявленням виборців здійснюється певний контроль, і, ймовірно, здійснюється стимулювання виборців до відвідування виборчої дільниці та голосування,

– пояснила вона.

За словами Матвієнко, спостерігачі одразу з декількох виборчих дільниць повідомляли про голосування виборців нетиповими позначками, йдеться про букви та цифри. При цьому, на кожній дільниці, де були зафіксовані такі випадки, використовувався свій унікальний набір символів.

На її думку, ситуація має стати предметом розгляду правоохоронців.

Другий тур виборів міського голови Одеси: коротко про головне

15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови Одеси.

За даними екзитполу, які оприлюднив КМІС, чинний мер Геннадій Труханов отримав 56,7% голосів виборців, а його суперник від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик – 40,9%.

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Станом на 16:00 16 листопада половина ТВК в Одесі вже порахували голоси, за попередніми результатами перемогу на виборах мера Одеси здобуває Труханов.



Результати екзитполів другого туру виборів мера Одеси / Інфографіка 24 каналу