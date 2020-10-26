В Україні 25 жовтня 2020 року відбулися чергові місцеві вибори. За результатами екзитполів, у найбільших містах України лідирують чинні мери та їхні партії. Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому саме такий результат отримали українці.

До центральної влади українці ставляться більш критично, а місцеву сприймають прагматичніше. Про це Фесенко повідомив в ефірі 24 каналу.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Яка ситуація в Києві

За даними екзитполу – у Києві зі значним відривом лідирує чинний міський голова Віталій Кличко, а на другій сходинці – одіозний Олександр Попов, який нібито обганяє і Притулу, і Верещук. Хоча у штабі Кличка вже заявили, що за даними паралельного підрахунку партії "УДАР", Кличко перемагає у першому турі з 50,9% голосів.

За словами експерта, такий відрив Кличка на виборах – через ефективність кампанії у Києві. Саме це дало можливість партії вийти на перше місце.

Також на результат вплинула велика кількість конкурентних партій за друге місце. Друге місце можна пояснити бажання киян проголосувати за людину з досвідом мера. Щодо Ірини Верещук та Сергія Притули, то їм у мінус зіграла низька явка молоді.

Перемога Кернеса у Харкові

За даними екзитполів, в першому турі у Харкові перемагає Геннадій Кернес, набравши понад 57% голосів. Фесенко зазначив, що це – голосування за символ.

Для багатьох харків'ян він – символ успішності місцевої влади. Це голосування за стабільність,

– сказав експерт.

Сталий електорат Одеси

В Одесі теж лідирує чинний голова Геннадій Труханов. Але йому доведеться вийти в другий з представником ОПЗЖ Миколою Скориком.

На думку політолога, потрібно розуміти, що в Одесі – достатньо сталий електорат колишньої "Партії Регіонів". Попри те, що партії змінюються за назвами, виборці залишаються.

Децентралізація у Дніпрі

У Бориса Філатова – понад 44%. В нього значний відрив від конкурентів. За словами Фесенка, найголовніше, що вплинуло на високий результат чинного мера – це рекордна децентралізація.

"Вона дала Філатову додаткові фінансові ресурси, які він використав на саморекламу", – також додав експерт.