Українці проголосували за стабільність, – Фесенко пояснив перемогу чинних мерів на виборах
В Україні 25 жовтня 2020 року відбулися чергові місцеві вибори. За результатами екзитполів, у найбільших містах України лідирують чинні мери та їхні партії. Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому саме такий результат отримали українці.
До центральної влади українці ставляться більш критично, а місцеву сприймають прагматичніше. Про це Фесенко повідомив в ефірі 24 каналу.
До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Яка ситуація в Києві
За даними екзитполу – у Києві зі значним відривом лідирує чинний міський голова Віталій Кличко, а на другій сходинці – одіозний Олександр Попов, який нібито обганяє і Притулу, і Верещук. Хоча у штабі Кличка вже заявили, що за даними паралельного підрахунку партії "УДАР", Кличко перемагає у першому турі з 50,9% голосів.
За словами експерта, такий відрив Кличка на виборах – через ефективність кампанії у Києві. Саме це дало можливість партії вийти на перше місце.
Також на результат вплинула велика кількість конкурентних партій за друге місце. Друге місце можна пояснити бажання киян проголосувати за людину з досвідом мера. Щодо Ірини Верещук та Сергія Притули, то їм у мінус зіграла низька явка молоді.
Перемога Кернеса у Харкові
За даними екзитполів, в першому турі у Харкові перемагає Геннадій Кернес, набравши понад 57% голосів. Фесенко зазначив, що це – голосування за символ.
Для багатьох харків'ян він – символ успішності місцевої влади. Це голосування за стабільність,
– сказав експерт.
Сталий електорат Одеси
В Одесі теж лідирує чинний голова Геннадій Труханов. Але йому доведеться вийти в другий з представником ОПЗЖ Миколою Скориком.
На думку політолога, потрібно розуміти, що в Одесі – достатньо сталий електорат колишньої "Партії Регіонів". Попри те, що партії змінюються за назвами, виборці залишаються.
Децентралізація у Дніпрі
У Бориса Філатова – понад 44%. В нього значний відрив від конкурентів. За словами Фесенка, найголовніше, що вплинуло на високий результат чинного мера – це рекордна децентралізація.
"Вона дала Філатову додаткові фінансові ресурси, які він використав на саморекламу", – також додав експерт.