Мера Дніпра Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями: деталі
На зустрічі мера Дніпра Бориса Філатова з виборцями трапився скандальний інцидент – у нього жбурнули нашатирним спиртом. Філатов вже прокоментував ситуацію та сказав, хто в цьому винен.
На своїй фейсбук-сторінці Філатов повідомив, що інцидент трапився на вулиці Будівельників в Чечелівському районі Дніпра.
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За словами мера, поліція затримала 4 нападників.
Все це відбувалося на камери "1 + 1", які "випадково" перший раз вирішили відвідати мою зустріч з виборцями. Коломойський – ти мерзота,
– написв Філатов.
Він пообіцяв розповісти подробиці пізніше.
Варто зазначити, що Борис Філатов вже не вперше потрапляє у такий скандал. 13 вересня 2020 року також на зустрічі з виборцями мера облили зеленкою.