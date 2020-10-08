На зустрічі мера Дніпра Бориса Філатова з виборцями трапився скандальний інцидент – у нього жбурнули нашатирним спиртом. Філатов вже прокоментував ситуацію та сказав, хто в цьому винен.

На своїй фейсбук-сторінці Філатов повідомив, що інцидент трапився на вулиці Будівельників в Чечелівському районі Дніпра.

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За словами мера, поліція затримала 4 нападників.

Все це відбувалося на камери "1 + 1", які "випадково" перший раз вирішили відвідати мою зустріч з виборцями. Коломойський – ти мерзота,

– написв Філатов.

Він пообіцяв розповісти подробиці пізніше.

Варто зазначити, що Борис Філатов вже не вперше потрапляє у такий скандал. 13 вересня 2020 року також на зустрічі з виборцями мера облили зеленкою.

Довідка. Борис Філатов є кандидатом у мери Дніпра. Детальніше про місцеві вибори 2020 читайте на 24 каналі.