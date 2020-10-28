Геннадій Труханов – один з найодіозніших політиків України. Людина з кримінальним минулим і довгим шлейфом скандалів не тільки залишилась при владі через "договорняки", імпотентність антикорупційних органів та корумпованість судів, але має всі шанси знову стати мером Одеси, адже альтернативи "Капітану" виборці міста не знають.

Хто такий Труханов, чому його називають "Капітан", які темні плями має у минулому, як оскандалився у наш час, чому йому не сказали "остаточне прощавай" й чому меру Одеси не лячно "дивитись у завтрашній день" – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Труханов і нова влада У 2019 році після зміни влади в країні та ефектних обіцянок у дусі "прийде весна – саджати будемо" Труханов на деякий час зачаївся, але досить швидко з'ясувалось, що боятися йому нема чого. Справу заводу "Краян" закрили у липні 2019 року. Розслідування НАБУ та САП про недостовірне декларування нерухомості, автівок та десятків мільйонів гривень завершилось тим, чим завершуються в Україні подібні розслідування. Труханову навіть не довелося довго відсиджуватись на улюбленому Лазуровому березі Франції. Спроби системної атаки на мерів великих міст від Офісу президента були відбиті восени 2019 року по всіх фронтах і лише зміцнили позиції місцевих очільників (це доводять і результати місцевих виборів-2020). Ба більше тиск зі столиці спонукав до об'єднання. Так з'явились чутки про "партію мерів", а згодом всі побачили унікальні селфі Труханова, який позував разом з мером Харкова Кернесом і колегою з Дніпра Філатовим. Останній заради ефектних кадрів навіть забув, що з Кернесом і Трухановим у нього колись були суттєві ідеологічні розбіжності. Геннадій Труханов і нова політична реальність / Фото пресслужби ХМДА Фото з Філатовим не дуже сподобалось впливовому й на Одещині також Ігорю Коломойському, тому подальша інтеграція Труханова до "партії мерів" призупинилась на етапі декларацій. Проблеми приніс "Капітану" конфлікт з тіньовим управителем Одеси – Галантерником. Той був незадоволений активністю свого підлеглого, а тому спробував його подратувати відкриттям "громадських мерій" та інших активностей. Втім, Труханов швидко все зрозумів і проблеми були врегульовані. Також Труханов активно критикував і тролив нового одеського губернатора – Куцого, якого перетворив на справжню грушу для биття. У підсумку всі стрілки негараздів були переведені на протеже Зеленського (чи Авакова?), собі ж Труханов відвів роль борця за Одесу, якому заважають "люди з Києва". Навіть підняття та буксирування недоброї пам'яті танкера DELFI Труханов спробував приписати собі у заслуги. Й хоч роль Труханова тут була мізерною, виборці повірили вкотре саме "Капітану". До теми Труханова хотіли зняти з виборів через паспорт РФ: документи і звернення до Зеленського Місцеві вибори-2020 На місцеві вибори 25 жовтня 2020 Труханов йшов з комфортною впевненістю у своїх силах. Сильних опонентів чинний мер Одеси не мав. “Слуги народу” після довгих страждань в останню мить виставили коміка Олега Філімонова, а дезорієнтовані місцеві ексрегіонали — позбавленого харизми Миколу Скорика. Колишній партнер Труханова по "Партії регіонів" у підсумку став головним спаринг-партнером "Капітана". По ньому Труханов спрацював доволі ефектно – він позбавив конкурента монополії на проросійську риторику й ініціював скандальне перейменування проспекту Небесної сотні. Скорику відповісти не було чим (як не було в нього й російського паспорта). У Києві на згортання декомунізації традиційно не звернули уваги. Вибори мера Одеси, результати першого туру. Екзитполи від студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", проведені компанією Liberty Report: Кандидати в мери: Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 34,40%

Микола Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,

Олег Філімонов, "Слуга народу" – 13,75%,

Петро Обухов, ЄС – 12,52%,

Сергій Ківалов – 5,44%,

Євген Червоненко – 3,56%,

Сергій Калинчук – 3,08%,

Едуард Гурвіц, "Блок Едуарда Гурвіца" – 2,75%,

Олег Михайлик – 1,32%,

Мар'я Труніна – 0,84%. За даними екзитполів та попередніх результатів, саме Скорик складе Труханову компанію у другому турі. А сам результат другого туру легко прогнозований. Вибори мера-2020 в Одесі / Інфографіка 24 каналу За підсумками першого туру третина виборців довірились Труханову попри те, що біографія "Капітана" нагадує подекуди кримінальний роман, подекуди антикорупційне розслідування. Ось лише деякі фрагменти з життя мера Одеси. Що відомо про справу "Краян"?

У вересні 2016 року мерія Одеси придбала занедбану будівлю колишнього заводу "Краян". За планом, тут, в одному приміщенні, мали працювати всі розпорошені по місту служби і відділи міської влади. Ідея сподобалася і ЄБРР і Світовому банку, які навіть виділили на ремонт приміщення деякі гроші. Однак на цьому гарні новини закінчились.



Завод "Краян", який Одеська мерія придбала за ціною, завищеною у 17 разів

Найцікавіше тут – ціна питання. Одеська міськрада придбала будівлю аж за 185 мільйонів гривень. А це в 17 разів дорожче, ніж було за два місяці до того – коли компанія "Девелопмент еліт" придбала приміщення на аукціоні всього за 11,5 мільйона гривень. Отримані від мерії 185 мільйонів фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої перебував у зоні АТО. НАБУ вдалося запобігти цій спробі легалізації, і на ці 185 мільйонів був накладений арешт.

Як відбувалось затримання Труханова?

Вранці 14 лютого 2018 року Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль", коли він прилетів з Варшави. Прикордонники передали його співробітникам НАБУ. Згодом затримали і заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Сам Труханов запевняв, що добровільно "перервав своє відрядження" і "не збирався ні від чого ховатися". Більше того – його адвокат повідомив НАБУ про час приїзду Труханова, щоб "уникнути спекуляцій". Мер Одеси був переконаний, "що правда і закон – на його боці", принаймні так він написав у Facebook. Запобіжний захід, який обрали Труханову, – віддати його на поруки народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Дмитру Голубову. Крім того, Солом'янський та Апеляційний суди відмовилися відсторонити Труханова від посади.

Окрім того, мер Одеси влітку 2018 року подав на Україну в Європейський суд з прав людини! Він поскаржився на те, що НАБУ "порушило його права", коли детективи відомства в кінці зими затримували чиновника в київському аеропорту.

В липні 2019 року Малиновський райсуд Одеси виправдав у справі "Краян"не лише скандального Труханова, а й його заступника Павла Вугельмана, директора департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та депутата Одеської міськради Василя Шкрябу. До речі, свій вирок судді зачитували протягом декількох днів. Так, вони визнали незаконною вручену Труханову підозру, а більшість важливих доказів назвали неприпустимими.

Інші справи НАБУ

НАБУ станом на лютий 2019 року розслідувало одразу три кримінальні провадження, в яких фігурував Труханов. Йшлося про мільйонні розкрадання. Так, у жовтні 2017 року, правоохоронці навідалися з обшуками додому до мера Одеси. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в той день правоохоронці винесли з дому Труханова "два пакети документації".

Де живе і яку нерухомість декларує Геннадій Труханов – читайте тут.

Справа про Одеський аеропорт

Друге провадження стосується майна комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". Історія почалася ще в 2011 році. Тодішній мер Олексій Костусєв підписав із бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським угоду про створення ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса". Місто віддало весь майновий комплекс аеропорту, а бізнесмени вклали 355 мільйонів гривень і зобов'язувались залучити ще до 120 млн грн на ремонт терміналу та злітної смуги.



Мер Одеси Геннадій Труханов із забороненою георгіївською стрічкою на грудях

Однак, в результаті угоди, місто могло контролювати лише 25% аеропорту і не могло впливати на якісь рішення. Сталось це тому, що влада влила майно аеропорту у новостворене товариство за балансовою вартістю, тобто в кілька разів дешевше від його реальної ціни.

У 2014 році Одеська міськрада подала в суд, аби повернути майно аеропорту. Через рік суд фактично задовольнив прохання міськради і скасував положення про передачу майна. Грановський і Кауфман подали апеляцію. І тут... новоспечений мер Труханов підписує з ними мирову! Збитки від цієї оборудки слідчі оцінюють у 100 мільйонів гривень. На думку детективів НАБУ, Труханов діяв у змові з підприємцями, не маючи таких повноважень.

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Оборудки на дорогах

Третя справа стосується можливого привласнення грошей з місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг. Незаконно отримані гроші перераховувались на рахунки підконтрольних офшорних підприємств. Цілком ймовірно, що ці оборудки пов'язані з компанією "Рост". До речі, Одеським регіоном компанія не обмежується. У розслідуванні, яке робили журналісти 24 каналу, компанія, пов'язана з Трухановим, будує дорогу в Конча-Заспі.

Коротко про факти з біографії одіозного мера Геннадія Труханова – читайте у статті 24 каналу.

Кар’єра

У 1986-1992 служив у ЗСУ. Дослужився до звання капітана. Саме під таким прізвиськом Геннадій Труханов став широко відомим в Одесі та околицях. Згодом воно стало його офіційним "позивним".

З 1993 по 2004 рік обіймав посади директора охоронної фірми "Капітан", президента Української національної федерації таїландського боксу, помічник представника президента компанії з питань безпеки представництва нафтової компанії "Лукойл" в Україні.

З 2004-го почалася його політична діяльність, спершу – робота в апараті Верховної Ради.

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Труханов був депутатом Одеської міської ради двох скликань (з 2005 по 2012 рік). З 2010 очолював фракцію Партії регіонів у міськраді.

У 2012 був обраний депутатом Верховної Ради від Партії регіонів.



Труханов не раз ходив на "антимайдани"

З травня 2014 року Труханов є мером Одеси.

Сім'я Геннадія Труханова

53-річний уродженець Одеси одружений, має трьох дітей: доньки Катерина (1986) та Аліса (2000) і син Андрій (2001).

Що відомо про Геннадія Труханова: відео

Декларація

У декларації Труханова за 2019 рік серед доходів вказана зарплата у мерії – 224 864 гривень, дохід від оренди майна в Україні – 9 500, Швейцарії – 515 274, купонний дохід по цінним паперам – 1 048 645, а також мамина пенсія на суму 23 691. На рахунках у банках в мера Одеси є 530 958 гривень, 16 624 доларів і 14 126 євро. Крім того, готівкою він зберігає 1 470 000 гривень і 233 000 доларів.

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Труханов має також цілу колекцію дорогих годинників. Так, наприклад, годинник марки A. Lange & Sohne може коштувати кілька десятків, а то й сотень тисяч євро!



Труханов полюбляє дорогі годинники

З нерухомості – будинок і квартира в Одесі, площею 252,4 і 131,8 кв м відповідно. Пересувається мер Одеси на автівці LAND ROVER 2012 року, яку орендує у дружини. Майна та статків дружини у декларації Труханов не зафіксував.

Громадянин Росії?

Геннадія Труханова обґрунтовано підозрюють у подвійному громадянстві. Це виявилось у 2016 році після опублікування так званих "Панамських документів". Мер Одеси при реєстрації офшорних компаній на Британські Віргінські Острови у всіх реєстраційних документах вказував російське, а не українське громадянство. Згідно з цими даними, Труханов є громадянином РФ та зареєстрований за адресою: Московська область, місто Сергієв Посад, вулиця Паркова, 5. Українські журналісти стверджують, що мер Одеси отримав російський паспорт ще у 2011-му році.

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Тоді управління СБУ в Одеській області не знайшло доказів існування російського паспорта в Труханова. А сам одеський мер тріумфально опублікував у Facebook фото довідки від генконсульства Росії в Одесі про відсутність громадянства Росії.

В своем недавнем интервью глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в ведомстве отсу... Опубліковано Геннадієм Трухановим 18 травня 2016 р.

Та згодом з’явилися нові докази. Якщо ввести особисті та паспортні дані Труханова на сайті Федеральної податкової служби Росії, то система видає ідентифікаційний номер платника податків Труханова у Росії.

Зараз справа зависла у повітрі. Нардеп Мустафа Найєм написав відповідні запити до правоохоронних органів. ГПУ відправляє депутата до СБУ, а СБУ – до Державної міграційної служби, таким чином перекладаючи відповідальність із себе на інші відомства.

Труханов: кримінал і зв’язки з мафією

На початку буремних 90-х Труханов заснував своє охоронне агентство. Його клієнтом був кримінальний авторитет Мінін, якого на початку 2000 років арештували в Італії за торгівлю зброєю. Її він, зокрема, переправляв через Одеський порт.

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Як ідеться у звітах італійської поліції, Труханов у 1990-х роках був членом організованих злочинних угруповань, мешкав у Римі. Там у 1998 році одружився з італійкою Лідією Россі. Під час поліцейської перевірки влітку 1997 року в Бельгії він показав грецький паспорт на ім'я Геннадія Узопулоса.

Сумнозвісні успіхи компанії "Рост"

У декларації Труханова – жодного слова про володіння бізнесом, хоча його ім’я пов’язують з бізнес-групою "Рост", яка отримує найкращі замовлення на будівельному ринку регіону. Керівникам компанії є його друг і донька, через них проходять сотні мільйонів доларів і підрядів на будівництво доріг.

Напади на активістів

22 вересня 2014 року в Одесі стріляли в одного з керівників міської організації партії "Сила людей" та громадського активіста Олега Михайлика. Його соратники підозрюють, що за нападом стоїть місцева влада. Жителі Одеси наступного дня вийшли на акцію протесту з вимогою ефективно розслідувати напади на активістів – адже їх у списку понад 10!



На кого нападали в Одесі: інфографіка 24 каналу

Політичний експерт, активіст "Сили людей" Дмитро Купира у коментарі 24 каналу розповів, що Олег Михайлик багато працював над захистом зеленої зони Одеси, історичних архітектурних пам’яток міста, боровся проти незаконного відчуження землі. Він постійно вказував на те, що всі ці незаконні дії відбуваються за підтримки і "благословення" Труханова, який тримає всю владу в Одесі.

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В 2019 році в Одесі взагалі скоєно більше десятка страшних нападів на активістів, які критикували чинну владу. Журналістка Світлана Підпала, активістка, заступниця голови міської організації партії "Народний Рух" Аліна Радченко, колишній лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, активіст одеського Автомайдану, член Ради громадського контролю НАБУ Віталій Устименко, лідер одеської організації Народного Руху України Михайло Кузаконь та одеський журналіст Григорій Козьма, один з керівників одеського осередку політичної партії "Сила людей" Олег Михайлик – це далеко не весь список активістів, які поплатилися за свою громадянську позицію.

Активісти не безпідставно підозрюють Труханова у причетності до усіх цих нападів. Однак жоден з них і досі не розкритий.