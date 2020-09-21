Партія "Голос" визначилася зі своїм переліком кандидатів у депутати до Київради. Так, очолив список політсили ексглава Державної митниці Максим Нефьодов.

Саме він й оприлюднив перелік кандидатів від "Голосу" на своїй фейсбук-сторінці. Нефьодов також додав до допису фото команди разом із претендентом у мери Києва Сергієм Притулою та лідеркою партії Кірою Рудик.

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Кандидати у депутати Київради від "Голосу":

Максим Нефьодов – колишній голова Державної митної служби; Зоя Ярош – фахівець з економічного права, президент Асоціації адвокатів України; Костянтин Богатов – фахівець з ЖКГ та енергетики, депутат Київради; Аліна Михайлова – волонтер і доброволець-парамедик в ООС; Григорій Маленко – керівник київського виборчого штабу "Голосу", IT-підприємець; Тарас Козак – власник інвестиційної групи УНІВЕР; Олександр Лінчевський – колишній заступник міністра охорони здоров’я; Василь Потапенко – контррозвідник; Ольга Гвоздик – правозахисниця; Дарина Васильченко – координатор "Голосу" в Подільському районі Києва; Станіслав Медведенко – професійний баскетболіст, колишній гравець збірної України; Марія Карнаухова – директорка Ukrainian Exchange; Вадим Васильчук – позафракційний депутат Київради; Віолетта Пашутіна – адміністративний директор партії "Голос"; Едуард Трегубов – адвокат; Юлія Кепліна – підприємець; Роман Колесник – виконавчий директор Інституту розвитку громадських інновацій; Єгор Недашковський – юрист, громадський діяч; Олена Олійник – голова громадської організації Всеукраїнський Інтеграційній Рух ВІР в Україну; Артем Стельмашов – начальник відділу з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків секретаріату Київради.

Нефьодов також нагадав, що кандидатом від "Голосу" на посаду мера Києва є шоумен та волонтер Сергій Притула.