"Голос" назвав своїх кандидатів до Київради: перелік
Партія "Голос" визначилася зі своїм переліком кандидатів у депутати до Київради. Так, очолив список політсили ексглава Державної митниці Максим Нефьодов.
Саме він й оприлюднив перелік кандидатів від "Голосу" на своїй фейсбук-сторінці. Нефьодов також додав до допису фото команди разом із претендентом у мери Києва Сергієм Притулою та лідеркою партії Кірою Рудик.
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Кандидати у депутати Київради від "Голосу":
- Максим Нефьодов – колишній голова Державної митної служби;
- Зоя Ярош – фахівець з економічного права, президент Асоціації адвокатів України;
- Костянтин Богатов – фахівець з ЖКГ та енергетики, депутат Київради;
- Аліна Михайлова – волонтер і доброволець-парамедик в ООС;
- Григорій Маленко – керівник київського виборчого штабу "Голосу", IT-підприємець;
- Тарас Козак – власник інвестиційної групи УНІВЕР;
- Олександр Лінчевський – колишній заступник міністра охорони здоров’я;
- Василь Потапенко – контррозвідник;
- Ольга Гвоздик – правозахисниця;
- Дарина Васильченко – координатор "Голосу" в Подільському районі Києва;
- Станіслав Медведенко – професійний баскетболіст, колишній гравець збірної України;
- Марія Карнаухова – директорка Ukrainian Exchange;
- Вадим Васильчук – позафракційний депутат Київради;
- Віолетта Пашутіна – адміністративний директор партії "Голос";
- Едуард Трегубов – адвокат;
- Юлія Кепліна – підприємець;
- Роман Колесник – виконавчий директор Інституту розвитку громадських інновацій;
- Єгор Недашковський – юрист, громадський діяч;
- Олена Олійник – голова громадської організації Всеукраїнський Інтеграційній Рух ВІР в Україну;
- Артем Стельмашов – начальник відділу з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків секретаріату Київради.
Нефьодов також нагадав, що кандидатом від "Голосу" на посаду мера Києва є шоумен та волонтер Сергій Притула.
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