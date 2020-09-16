Тихановська виїхала у Литву та закликала припинити протести, можливо, з примусу. На вулиці Мінська стягнули військову техніку. А білоруси третій день протестують. Притула заявив, що йде у мери Києва. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Кузьменко суд відпустив під домашній арешт. А Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес. Такими були головні новини вівторка, 11 серпня.

Найважливіші новини України і світу за вівторок, 11 серпня:

Тихановська виїхала в Литву

Світлану Тихановську вивезли з країни за рішенням білоруської влади. На такий крок кандидатка у президенти пішла, аби звільнити керівницю свого штабу Марію Мороз. Обидві жінки зараз перебувають у Литві. Сама ж кандидатка в президенти пояснює: пішла на це, щоб бути зі своїми дітьми.

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Як це коментують у Литві

Про виїзд Тихановської до Литви повідомив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус. Глава дипвідомства зазначив, що вона – у безпеці. За його словами, Тихановській надали охорону в Литві. Будинок, де вона перебуває разом зі своїми дітьми стережуть спецслужби. Також міністр додав, що поки не знає планів Тихановської.

Що каже сама Тихановська

Вона заявила, що спершу думала, мовляв, ця передвиборча компанія її настільки загартувала, що вона все це витримає. Втім тепер вона вважає, що так і залишилася слабкою жінкою, якою була раніше.

Я схвалила дуже важке для себе рішення. Це рішення я схвалила абсолютно самостійно. Ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього просто не могли вплинути,

– запевнила Світлана Тихановська.

Вона підкреслила, що чудово розуміє, що через свій вибір багато хто її засудить, а дехто й зненавидить. Втім кандидатка в президенти Білорусі побажала нікому не опинитися в тій ситуації, в якій опинилась вона.

Звернення Світлани Тихановської: дивіться відео

Зверніть увагу! Державна прикордонна служба Білорусі оприлюднила відео, на якому начебто автомобіль Тихановської перетинає кордон. Відбувається це о третій ночі 11 серпня.

Дивіться відео білоруських прикордонників

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Опозиціонерка попросила припинити протести

У мережі також з’явилося відео, на якому Світлана Тихановська просить білорусів припинити протести. До цього відео виникло вже кілька запитань: у соцмережах припускають, що його записали прямо у стінах ЦВК і з примусу.

Дивіться відео звернення Тихановської:

У Мінськ стягують військову техніку

Водночас силовики готуються до нових протестів у столиці Білорусі. Так, в Мінськ стягують важку військову техніку.

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Мінчани з різних куточків міста відправляють фото та відео з технікою. Світлини та кадри з’являються на білоруських телеграм-каналах. На них видно, як водомети та автозаки мчать до столиці. Також у мережі оприлюднили фото габаритної техніки. У підписі до світлини додають, мовляв, це – інженерно-технічна машина. Ймовірно, її призначення – розчищати барикади.

Зауважимо, що у соцмережах пишуть, ніби у господарських магазинах Мінська люди масово скуповують будівельні каски.

У соцмережах жартують, що це машина для "пробивання дна".

Військову техніку знову стягують у Мінськ: відео

Третій день протестів: ситуація у містах

Приблизно о 19:00 люди знову почали виходити на вулиці.

Ситуація в містах Білорусі

У всіх обласних центрах країни повністю зник мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN, хоча це й не завжди допомагає.

Також протестувальників попереджають про велику кількість озброєних силовиків на вулицях, зокрема – у Мінську. Так на вулиці Пушкінській вони, очевидно, готують засідку.

У білоруському місті Бобруйськ почалися масові затримання учасників протестів. Центральна частина міста заблокована. Там громадяни збирали підписи за альтернативних кандидатів.

Правоохоронці ввечері почали стягувати військову техніку.

Також повідомляється про велику кількість воєнної техніки біля штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської і закликають людей туди не йти.

Опозиційні телеграм-канали повідомляють, що в силовиків дещо змінилась тактика. Вони ховаються в дворах будинків, де із засідок виловлюють людей.

Також групи ОМОНівців їздять навіть у машинах швидкої допомоги. Вони зупиняються біля груп людей і накидуються на них, коли ті не очікують.

Важливо! У центрі білоруського міста Брест 11 серпня продовжили масові зіткнення протестувальників зі співробітниками ОМОНу. Відомо вже про понад 30 затриманих активістів.

Третій день протестів у Білорусі: дивіться відео

Протести в Білорусі: коротко

Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.

Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

11 серпня люди планують вийти на нові акції протесту.

Притула йде у мери

Шоумен Сергій Притула заявив, що балотуватиметься в мери Києва від партії "Голос".

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Про свої політичні амбіції він розповів під час представлення кандидатів у мери великих міст від цієї партії. Притула наголосив, що йому не байдуже, що відбувається в Києві, де він живе з сім'єю. Шоумен заявив, що хоче бачити кращий Київ – чистим, кращим, де люди не вмирають у заторах.

Я розумію, що єдина можливість змінити тут щось на краще – це взяти особисту відповідальність за ці зміни. Тому я страшенно радий бути серед людей, що беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами,

– заявив Сергій Притула.

Після цих слів волонтер оголосив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва. Крім того, він зазначив, що частина людей також стверджує, що політика – це брудна справа. Втім Притула запевняє: якщо туди не будуть іти чесні люди, то вона сама собою не очиститься.

Крім того, шоумен каже, що у команду не братиме фотографів, кумів, інститутських друзів чи учасників шоу "Вар'яти".

Також Сергій Притула потролив і колишнього очільника партії Святослава Вакарчука. Волонтер заявив, що за рік йому не набридне й він не складе мандат.

Хто може стати мером Києва

За липневими опитуваннями "Рейтингу", найбільш імовірним переможцем виглядає чинний мер Києва Віталій Кличко.

Сергій Притула ("Голос") – 11,6%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 9,4%;

Андрій Пальчевський (самовисуванець) – 9%.

Щоправда, деякі політологи й соціологи вважають, що рейтинг Притули такий низький, оскільки раніше він не заявляв, що справді балотуватиметься в мери.

Тож є висока ймовірність, що рейтинг Сергія Притули зросте, а ключова інтрига буде розіграна саме між ним і Віталієм Кличком.

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Рейтинги кандидатів у мери Києва / інфографіка 24 каналу

Кузьменко відпустили під домашній арешт

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко суд відпустив під домашній арешт.

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Таким чином судді частково задовольнили клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Сторона захисту наголошувала, що вона не може переховуватись на окупованій території, як зазначають прокурори, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.

Сама Кузьменко, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи Шеремета переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.

У суді були люди, готові взяти Кузьменко на поруки.

Хто заявив, що готовий взяти на поруки лікарку та волонтерку:

Депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар;

Колишній радянський політв’язень Степан Хмара;

Військовий та екснардеп Андрій Тетерук.

Прокурор просив не скасовувати арешт. Судді перед оголошенням свого рішення сказали, що ризики, на які раніше посилались правоохоронці, уже нечинні, бо розслідування справи завершене.

Після свого звільнення Кузьменко заявила, що почувається щасливою. Далі волонтерка сіла у машину поліції, а її група підтримки почала аплодувати.

Кузьменко покидає суд: відео

Зверніть увагу! Кузьменко сторона обвинувачення звинувачує у тому, що вона нібито заклала вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета.

Кузьменко та справа Шеремета: коротко

Лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко правоохоронці затримали 12 грудня 2019 року. Окрім неї, того ж дня були затримані музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, а також військова медсестра Яна Дугарь.

Їх назвали підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Мовляв, організатором був Антоненко (потім слідство переглянуло його роль у справі), Кузьменко підкладала вибуховий пристрій під авто журналіста, а Дугарь фотографувала камери відеоспостереження біля місця вбивства Шеремета.

Кузьменко і Антоненку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його постійно продовжували. Дугарь відправили під домашній арешт, зараз вона перебуває під заставою.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Зеленський підписав закон про гральний бізнес

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Верховна Рада України схвалила його в другому читанні ще 14 липня 2020 року.

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Раніше документ також підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. Вже 11 серпня на сайті ВРУ зазначається, що його повернули у парламент з підписом президента.

Ініціативу, яка має на меті легалізацію грального бізнесу й отримання надходжень від нього до державного бюджету України, нардепи підтримали 14 липня 2020 року. У другому читанні за законопроєкт № 2285-д проголосували 248 депутатів.

Що передбачає законопроєкт

Найперше проєкт закону легалізує діяльність гральних закладів на території України, створює ефективні механізми їх регулювання та визначає, які саме заклади можуть існувати на території держави:

гральні заклади казино;

проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;

букмекерські пункти;

ведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;

гральні автомати;

лотереї;

організація ігор в покер через мережу Інтернет.

Легалізація грального бізнесу / Інфографіка 24 каналу

Крім того, передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом:

Реєстр організаторів азартних ігор казино;

Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів;

Реєстр операторів лотерей;

Реєстр організаторів гри в покер;

Реєстр самообмеженних осіб.

Усі вони будуть відкритими для безоплатного вільного доступу і будуть розміщені на сайті уповноваженого органу – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

Створення спеціального органу так само передбачено цим законопроєктом.

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Також проєкт закону передбачає державний нагляд за дотриманням правил діяльності ринку азартних ігор. А також запроваджує вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).