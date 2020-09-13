Ватажок бойовиків Пушилін обіцяє обстріл українських позицій 7 вересня. Син кандидата у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив дитину. В Офісі Президента відреагували на санкції Росії. Івано-Франківськ та Тернопіль подадуть до суду за те, що потрапили до червоної зони. Такими були головні новини 5 вересня в Україні й світі.

Найважливіші новини України й світу за суботу, 5 вересня:

Пушилін оголосив про запланований обстріл

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Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін оголосив про те, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Відповідний "указ" опублікували на сайті Пушиліна.

Обстріл має відбутись неподалік Шумів

Українські укріплення, які бойовики збираються обстрілювати, Пушилін назвав "незаконно зведеними спорудами". Обстріл має відбутися у 600 метрах на північний схід від населеного пункту Шуми – передмістя Горлівки.

Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я,

– заявив ватажок донецьких бойовиків.

Дивіться на карті, де начебто має відбутись обстріл:

Реакція української сторони

Через заяву Пушиліна Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи вже на 6 вересня. Про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр зазначив, що президент Зеленський поінформований про ситуацію і неабияк стурбований.

Що відомо про ситуацію на Донбасі? З 27 липня 2020 року на Донбасі діє З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного припинення вогню . Бойовики регулярно влаштовують провокаційні обстріли. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривають. Однак з цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.

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Син кандидата у мери Кривого Рогу збив дитину

Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика 18-річний Марк на пішохідному переході збив 11-річного хлопчика.

Спочатку про ДТП повідомив на своїй сторінці у фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

За інформацією журналіста, у потерпілого хлопчика діагностували:

закриту черепно-мозкову травму,

закритий перелом скроневої кістки праворуч,

перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса,

забій головного мозку,

підозру на забій внутрішніх органів,

перелом плечової кістки,

численні садна.

Тепер в рідному місті президента Зеленського головне питання для кандидата від його партії на виборах – чи всі "слуги народу" несуть рівну відповідальність за порушення закону, або ж деяких від в’язниці "відмажуть",

– написав Бутусов.

Що сказав сам кандидат у мери

Не забарився з реакцією і сам Дмитро Шевчик. За словами кандидата в мери Кривого Рогу, його син уникав зіткнення, але не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід.

За словами політика, зараз дитина перебуває в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан – стабільний. Шевчик запевняє, що справу заминати не буде.

Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування та реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Сашка,

– наголосив політик.

Яка версія поліції? У пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровської області у коментарі 24 каналу уточнили, що ДТП сталася ще 3 вересня на території Саксаганського району. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на хлопчика 2009 року народження. Той разом із матір’ю переходив дорогу пішохідним переходом. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Детально Рекомендуємо впроваджувати санкції одразу проти всіх парламентаріїв, – реакція ОПУ на санкції РФ

У Зеленського відреагували на санкції Росії

Уряд Росії 4 вересня розширив список українських громадян, проти яких введено санкції. У перелік потрапили десятки відомих політиків, більшість з яких – чинні нардепи.

В Офісі Президента вже відреагували на це: кажуть, що дії Москви не мають очевидних логічних пояснень та носять спекулятивний характер. В ОПУ впевнені, такий "технологічний прийом" Росія використала на тлі скандальних подій – отруєння Олексія Навального та протестів у Білорусі.

В ОПУ рекомендували зекономити час і запровадити санкції проти всіх

У Зеленського наголосили, що якщо запровадження санкцій стосується принципових позицій України щодо територіальної цілісності та принципів демократії, то у списку має бути значно більше людей.

В такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків,

– мовиться у заяві Офісу Президента.

Проти кого ввели персональні санкції

Зазначимо, що до списку осіб, проти яких росіяни ввели обмежувальні санкції, потрапили 5-й президент України Петро Порошенко та екскерівник "Голосу" Святослав Вакарчук, а також його наступниця Кіра Рудик.

Також у переліку:

Ярослав Железняк – нардеп від "Голосу";

Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, нардеп від "ЄС"

Яна Зінкевич – нардепка від "ЄС";

Юлія Клименко – нардепка від "Голосу"

Степан Кубів – ексвіцепрем'єр-міністр України;

Роман Лозинський – нардеп від "Голосу";

Ірина Луценко – політикиня, екснардеп;

Сергій Рахманін – нардеп від "Голосу";

Сергій Тарута – підприємець та політик;

Софія Федина – нардепка від "ЄС";

Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "ЄС";

Ярослав Юрчишин – нардеп від "Голосу";

Валентин Наливайченко – політик, ексурядовець, нардеп від "Батьківщини";

Олег Синютка – нардеп від "ЄС";

Михайло Цимбалюк – нардеп від "Батьківщини" та інші.

Тернопіль та Івано-Франківськ подають до суду

Тернопіль, Івано-Франківськ та низка інших міст, які потрапили до червоної зони карантину, подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд. Вони вимагають скасувати карантинні обмеження, які суперечать Конституції.

Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до Уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України. Ми будемо захищати право тернополян жити, працювати, заробляти,

– написав мер Тернополя Сергій Надал.

Мер Івано-Франківська – Руслан Марцінків своєю чергою зазначив, що міська комісія з ТЕБ та НС проведе засідання, аби дозволити роботу дитсадків та шкіл з 14 вересня.

Які населені пункти у червоній зоні з 7 вересня?

– Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області;

– Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області;

– Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

– Дубно та Костопільський район Рівненської області;

– Великобурлуцький район Харківської області;

– Чернівці й 6 районів Чернівецької області;

– Бобровицький район Чернігівської області.

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Які обмеження діють у різних зонах карантину

Зелена зона

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

Помаранчева зона

До заборони із жовтої зони додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Червона зона

Забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.



Що передбачають зони карантину / Інфографіка 24 каналу