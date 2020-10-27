В Одесі, у приміщенні, де розміщується територіальна виборча комісія, знайшли ручну димову гранату. Інцидент трапився 27 жовтня.

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Вищезазначена ТВК розташовується в приміщенні Малиновської райдержадміністрації. А саме на вулиці Генерала Петрова. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, гранату виявили у вбиральні. Зараз на місці інциденту перебувають слідчі, вибухотехніки та кінологи.



Гранату знайшли у вбиральні Малинівської райдержадміністрації / Фото пресслужби Нацполіції

За результатами перевірки, ця ручна димова граната не входить до категорії боєприпасів. Тому ТВК зараз працює, як зазвичай.



Ця димова граната не є боєприпасом / Фото пресслужби Нацполіції

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Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу