25 жовтня 2020 року українці обиратимуть нових голів міст, селищ та сіл. Щоб отримати статус кандидата, довелося сплатити чималеньку суму.

Стати кандидатом у мери може далеко не кожен. І чим більше місто, тим кандидування є дорожчим. Йдеться не про витрати на агітацію виборців, а про заставу, яку треба сплатити у бюджет, і повертається вона лише за двох умов:

Кандидат виграв вибори у першому турі, здобувши понад 50% голосів

Кандидат пройшов у другий тур

У матеріалі 24 каналу ми з’ясували, скільки коштує стати кандидатом у найбільших містах України, та де ці гроші взяли кандидати.

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Яка застава для кандидата в мери

Розмір застави у кожному місті відрізняється від кількості населення. Тож, логічно, що найбільша застава у Києві – понад 469 тисяч гривень. Вдвічі нижча застава у Харкові – трохи більш як 229 тисяч. У Дніпрі застава трохи перевищує 164 тисяч, схожу суму доводиться платити і кандидатам в Одесі – понад 153 тисячі. П’ятірку найдорожчих мерських крісел закриває Львів із заставою в 131 тисячу гривень.

Середньостатистичний українець не може собі дозволити податися у мери. До прикладу киянину із середньою по місту зарплатою, доведеться відкладати майже 3 роки всю свою зарплату, щоб сплатити таку грошову заставу. Тож відносно середніх зарплат грошова застава у великих містах є дорогою та непосильною для більшості. Звідки ж взяли гроші кандидати у мери?

Київ

Кияни 25 жовтня обиратимуть з-поміж 20-ти кандидатів на посаду очільника міста. Розглянемо статки 5-ти кандидатів, чиї шанси найвищі.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

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Віталій Кличко

Зарплата чинного голови Києва Віталія Кличка у липні склала 45,5 тисячі гривень. Таку інформацію надали в КМДА на запит Українських новин. Тож дозволити собі повторне балотування в мери Кличко зміг не завдяки зарплаті мера. У своїй декларації за 2019 рік Кличко відзвітував про інші доходи – від управління грошовими коштами в Deutsche Bank AG, завдяки чому заробив майже 700 тисяч гривень.

Сергій Притула

Військовий волонтер та відомий шоумен Сергій Притула повідомив в ефірі "UA:Перший", що балотуватиметься за гроші партії "Голос", від якої йде на вибори.

Коли ти вже береш у когось гроші, ти вже стаєш перед ним зобов’язаний. У мене ні перед ким зобов’язань немає. Перед жодним українським олігархом чи столичним забудовником. Я йду на вибори за гроші партії "Голос", яка є парламентською партією і має державне фінансування. Я сплю спокійно, мені немає чого переживати,

– заявив Притула.

Ірина Верещук

Ірина Верещук йде на вибори від партії "Слуга народу" і, ймовірно, грошову заставу внесла за гроші партії. Але, проаналізувавши декларацію Верещук, бачимо, що вона й сама могла б заплатити грошову заставу. Кандидатка володіє 4 квартирами, 3 земельними ділянками та автомобілем. У 2019 році отримала сумарно понад 1,4 мільйона гривень доходу. Крім того, задекларувала готівку: 130 тисяч гривень та 15 тисяч доларів.

Андрій Пальчевський

На відміну від своїх найближчих конкурентів, Пальчевський не має доступу до державного фінансування партій. А відтак гроші на заставу довелося брати де-інде. Щоправда, невідомо звідки. У своїй декларації за 2019 рік Пальчевський вказав доходи на рівні 207 тисяч гривень. Тож навіть його річної зарплати не вистачило б, аби покрити половину грошової застави.

Журналісти-розслідувачі з Bihus.info заявили, що у Пальчевського є фірма в Москві та партнери в ОРДЛО.

Отже, або Пальчевський приховав доходи та активи в декларації, або його хтось фінансує. Нагадаємо, що він є самовисуванцем і водночас очолює партію "Перемога Пальчевського".

Олександр Попов

Ще одним самовисуванцем на цьогорічних місцевих виборах у Києві є Олександр Попов. Він вже був головою КМДА за часів Віктора Януковича і має суперечливу репутацію. Зокрема, був фігурантом у справі знесесення студентського наметового містечка на Майдані-2013.

За 2018 рік Попов задекларував доходи всього 72 тисячі гривень. Тож тут така ситуація, як і з Пальчевським – або неправдива інформація в декларації або його фінансують.

В ефірі програми "Мокрик по живому" Попов заявив, що його рекламу оплачує громадська організація "Кияни за Олександра Попова". Проте за даними YouControl, цю ГО створили у той самий день – 4 серпня 2020 року, повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

Харків

За крісло мера Харкова змагаються трохи менше кандидатів – заставу у 229 тисяч гривень внесли 13 кандидатів, серед яких і чинний голова Геннадій Кернес, який лідирує за опитуваннями.



Кандидати в мера Харкова – Кучер, Керенс, Фельдман / Колаж 24 каналу

Геннадій Кернес

Кернес – мільйонер і цей статус він отримав на посту меру Харкова. До прикладу, за 2010 рік, коли він лише очолив місто, то задекларував 141 тисячу гривень доходів. Проте з кожним роком його офіційні доходи росли. У 2014-му він нібито заробив майже 13 мільйонів гривень, а минулого року задекларував понад 20 мільйонів гривень доходу.

Крім того, як показало розсідлування журналістів програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом", у подружжя Кернесів є ще кілька дорогих автомобілів та нерухомість, які вони не задекларували.

Тож грошова застава не є фінансовим тягарем для мера Кернеса. Інше питання – чи законно він ці гроші отримав.

Олександр Фельдман

Олександр Фельдман балотується від "Опозиційної платформи – За життя", яка має державне фінансування, бо пройшла у парламент. Тож, ймовірно, гроші на заставу дала партія.

Проте статки Фельдмана дозволяють йому й самому заплатити грошову заставу у розмірі 229 тисяч, оскільки лише за минулий рік кандидат збагатився на понад 23 мільйони гривень. Крім того, народний депутат задекларував власність десятка компаній, нерухомість, автопарк та колекції (антикварні вироби, твори мистецтва тощо).

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Олексій Кучер

Олексій Кучер, голова Харківської ОДА балотується від "Слуги народу". Перед тим був народним депутатом. "Слуга народу" як найбільша у парламенті партія, відповідно має найбільше фінансування, тож могла виділити кошти на грошову заставу.

Проте Олексій Кучер раніше привертав увагу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Серед підстав для перевірки: інформація про можливе порушення від громадян, медіа, юридичних осіб; встановлена НАЗК невідповідність рівня життя посадовця задекларованим майну і доходам у результаті моніторингу способу життя; виявлення невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю; подана суб’єктом декларування декларація містить поля, у яких суб’єкт декларування обрав позначку "Член сім’ї не надав інформацію", – йшлося у повідомленні.

Також незрозуміло, звідки Кучер взяв гроші на передвиборчу кампанію у 2019-му, коли балотувався у народні депутати. Як повідомляє Антикорупційний блок учасників АТО, Кучер відзвітував про понад 800 тисяч гривень, витрачених на кампанію. Проте 400 тисяч із низ внесли 4 фізичні особи рівними частинами по 100 тисяч гривень в один день. При цьому офіційні доходи цих осіб надто низькі, щоб робити такі добровільні внески.

Дніпро

За крісло мера Дніпра змагаються 17 кандидатів. Найвищі шанси на перемогу у Бориса Філатова. З ним у другому турі можуть позмагатися Олександр Вілкул чи Загід Краснов. Для цього вони внесли грошову заставу у розмірі 164 тисячі гривень.



Кандидати на пост мера Дніпра – Ричкова, Вілкул і Філатов / Колаж 24 каналу

Борис Філатов

Борис Філатов – чинний міський голова Дніпра. Цього разу балотується з партією "Пропозиція" (партія мерів), яка не має державного фінансування. У 2019 році він задекларував понад 490 тисяч гривень власного доходу та майже мільйон гривень доходу дружини. Цих грошей достатньо, щоб самому сплатити грошову заставу.

До слова наближеним до Філатова, а саме – його заступнику та ще двом посадовцям мерії минулого року оголосили підозру у розкраданні 16,8 мільйона гривень з бюджету.

Детально з біографією Філатова можна ознайомитися у матеріалі Пристрасті у Дніпрі: що відомо про кандидата у мери Бориса Філатова.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул, колишній депутат-регіонал, має високі шанси пройти у другий тур, щоб поборотися за мерське крісло. Балотується від Блоку "Українська перспектива", де є лідером партії.

У своїй декларації за 2019 рік Вілкул вказав статки розміром в понад 138 мільйонів гривень .

. На минулих виборах мера ЗМІ звинуватили Вілкула у нібито підкупі виборців, яким пропонували 800 гривень за голос через месенджер Viber.

через месенджер Viber. Через його активну діяльність в Опоблоці, Вілкула відносять до групи олігарха Ріната Ахметова.

Загід Краснов

Чинний депутат Загід Краснов балотується від партії "Громадська сила", лідером якої є він сам. Раніше активно співпрацював з Юлією Тимошенко, у 2018 став головою її дніпровського штабу.

У 2019 році задекларував понад 16 мільйонів гривень доходу, а члени його сім’ї – ще 12 мільйонів, тож внесок у розмірі 164 тисяч гривень не є фінансовим тягарем для кандидата.

За даними громадського руху ЧЕСНО, Краснов фігурує в декількох корупційних схемах, зокрема, щодо тендерних махінацій та порушень на тендерних державних закупівлях на десятки мільйонів гривень.

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Олігархічні Харків і Дніпро та інший Київ

Ситуація у Харкові та Дніпрі доволі схожа. Лідерами за опитуваннями є чинні голови, які за час мерства чи напередодні встигли нажити мільйонні статки, а конкуренцію їм можуть скласти лише інші доларові мільйонери, які просувають або свої інтереси або лобіюють інтереси більших "гравців". Для них кількасот тисяч грошової застави не складають бар’єру.

У Києві ситуація зовсім інша. По-перше, у трійці лідерів лише один доларовий мільйонер. І став ним Кличко ще на початку політичної кар’єри у 2007 році, як він сам заявив в інтерв’ю УП.

По-друге, двоє із трійки лідерів можуть використовувати державне фінансування, яке здобули їхні партії, перемігши на парламентських виборах у 2019 році. Проте і Київ не обійшовся без кандидатів з незрозумілим фінансуванням.