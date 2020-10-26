У міській виборчій комісії Харкова утворилися величезні скупчення членів виборчих дільниць. Дехто з них нехтує карантинними обмеженнями.

Члени виборчих комісій привезли протоколи та бюлетені з результатами виборів до районної й обласної рад. Про це повідомляє "Суспільне".

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Вони вже зайняли 2 зали місцевого центру культури та фоє. Представники виборчих комісій через велике скупчення порушують карантинні правила. Зокрема, вони не дотримуються необхідної дистанції, а дехто з них перебуває у приміщенні без маски.



Члени виборчих комісій не дотримуються карантинних правил / Фото Суспільного



Черги у виборчкомі / Фото Суспільного



Представники виборчих комісій / Фото Суспільного

Щоб здати документи, члени дільничних комісій записуються у чергу. За словами секретарки ТВК Ніни Салтикової, документи з першої виборчої дільниці прийняли близько 1:00 ночі, 26 жовтня. Станом на 9:00 документи здали члени 48 дільниць з 605.