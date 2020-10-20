Досить велику кількість бюлетенів для голосування, які можуть використати для "правильного" вибору того чи іншого кандидата або партії, могли викрасти невідомі особи. 20 жовтня у Харкові виявили серйозну нестачу виборчої документації.

Про відкриту через можливий злочин карну справу повідомили у поліції Харкова. Правоохоронцям про це стало відомо від заступника керівника однієї з політсил.

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Офіційно підозрюваних у відкритому провадженні поки що немає.

Що відомо про викрадення бюлетенів у Харкові

Як стверджують правоохоронці, недостачу виявили під час передачі надрукованих бюлетенів від книжкової фабрики чиновникам. Для друкування бюлетенів міська територіальна виборча комісія уклала договір із підприємством, яке спеціалізується на виготовленні книжок.

Коли тираж був готовий, держслужбовці приїхали його забирати, але недорахувалися 5 тисяч екземплярів. Тоді на місце події викликали правоохоронців.

Хто вкрав бюлетені

Оскільки слідчі кваліфікували інцидент як незаконне використання або знищення виборчого бюлетеня. То ж можливість помилки під час печаті можна виключати. Якщо винних у злочині знайдуть, їм "світить" до 2 років позбавлення волі. Втім, наразі, згідно з офіційними повідомленнями, поліцейські лише займаються пошуком причетних до злочину.