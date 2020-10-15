У Харкові 15 жовтня сталась перепалка між активісткою "Європейської Солідарності" та агітатором "Слуги народу". В ЄС запевняли, що агітатор напав на жінку з ножем, проте у поліції це спростували.

Що кажуть в "Євросолідарності"

Інцидент стався біля станції метро "Студентська". Про конфлікт розповіли на сторінці "Євросолідарності" у фейсбуці.

До речі Кандидата від "Слуги народу" спіймали за курінням марихуани: відео

У партії запевняли, що агітатор "Слуги народу" розкидав агітаційні матеріали, намагався поранити ножем активістку від ЄС, а потім втік. Крім того, в ЄС стверджували, що кандидати від партії Артем Ревчук та Максим Зеленский звернулись до поліції із завою щодо нападу.

Що кажуть у поліції

У поліції Харкова підтвердили, що конфлікт був, однак без ножа.

63-річна активістка від ЄС звернулась до правоохоронців і повідомила, що агітатор від іншої політсили заважав їй працювати. Жінка розповіла, що між ними виник словесний конфлікт через місце, де стояв її стіл з агітаційною літературою.

Чоловік пересунув стіл, зібрав намет і пішов з місця ще до приїзду поліції. Активістка зазначила, що агітатор зачепив її фрагментом конструкції, однак ножа в його руках не було.

За допомогою медиків активістка не зверталась.



Поліція на місці інциденту / Фото "Європейської солідарності"