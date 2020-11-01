Від місцевих виборів 2020 в Україні минув вже тиждень. Процес підрахунку голосів виборців та складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено. Тож експерти аналізують результати.

Вони вважають, що абсолютних переможців місцевих виборів складно назвати. Про підсумки цьогорічних виборів – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво ЦВК опублікувала перші результати місцевих виборів в Україні

У майбутньому сформовані ради будуть заповнені різними партіями. Тож визначити того, хто зазнав найбільшої поразки, значно легше. Експерти підсумовують – "Слузі народу" не вдалося повторити минулий успіх. Зокрема й через те, що місцеву владу сприймали як опозицію до центральної, від якої почали втомлюватися.

За рік-два після будь-яких виборів відбувається зниження рейтингу центральної влади або партії влади. У нас весь цей негатив бере на себе політична партія "Слуга народу",

– зазначила голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Чому обирають чинну владу

Багатьом чинним мерам вдалося зберегти своє крісло. Виборець надав перевагу тим, кого знають і хто показав результати своєї роботи.

"В міські голови, сільські, селищні, лідери громад ідуть максимально наближені до людей кандидати. Як і в позитивному, так і в негативному плані. Наприклад, щодо застосування адміністративних ресурсів", – розповів аналітик Олександр Клюжев.

Основні переможці

► Перемогли вже в першому турі чинні мери деяких міст-мільйонників. За попередніми даними Геннадій Кернес, який лікується за кордоном від коронавірусу і якого виборець не бачив під час усієї виборчої кампанії, набрав 60%.

► Вдруге перемогу за мерське крісло в Києві здобув Віталій Кличко. Теж з результатом в понад 50%.

Це можна пояснити тим, що українці хочуть стабільності. І під час цієї кампанії не вдалося створити сильного суперника.

Креатив на виборах

Ці вибори також відрізнилися креативом. В день голосування підкуповували масками і антикоронавірусними торбинками. Водночас їх не можна назвати брудними. За даними громадянської мережі Опора порушення склали 1%.

З головних тенденцій, які прийдуть після 25 жовтня – те що центральна влада послабиться. А збільшиться вага місцевого самоврядування.

Місцеві вибори в Україні: головне

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. На них українці обирали голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Місцеві вибори відбулися за новим принципом: виборці голосували за кандидата за відкритим списком.

У ЦВК повідомили, що явка на місцевих виборах склала 36,98%. Однак за підрахунками ОПОРИ вона становить 35,94%. Похибка їх дослідження – не більше 1,14%.