Мери кількох обласних центрів створюють "партію мерів", до якої не покликали мера Черкас – Анатолія Бондаренка.

До партії мерів не покликали Анатолія Бондаренка, тому що він став занадто одіозним та "тягне ковдру на себе". Про це в прямому ефірі на 24 каналі повідомив політолог Володимир Фесенко.

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Він пояснив, що поки склад ініціаторів цієї партії виглядає поміркованим, достатньо авторитетним. В ній є відомі люди, наприклад, Борис Філатов – мер Дніпра, який останні місяці достатньо активно про себе заявляв. Там немає одіозних фігур, які дуже неоднозначно сприймаються, а також авторитетні у своїх містах.

На мій погляд, в своїх регіонах ця партія буде одним з фаворитів. Вона має представників центристських поглядів. Що, на мій погляд, нормально, тому що в нас прихильників екстремістських чи полярних течій, якогось агресивного популізму – надто багато,

– розповів Володимир Фесенко.

На його думку, центральна влада та мери, які увійшли до партії, налаштовані на конструктивну співпрацю. І це було б в інтересах країни.

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"Я думаю, тут інтереси не тільки Філатова. В нього партнер є – Геннадій Корбан, який був одним із засновників партії "УКРОП". Замість неї зараз створюють нову партію "За майбутнє". У таких людей, як Філатов, Корбан й, можливо, у інших засновників партії – є амбіції не тільки на рівні своїх міст", – додав Фесенко.

Політолог розповів, що, завдяки партії, мерам легше гуртом захищати свої позиції. Вони побоюються, що в них можуть щось відбирати, а так захищатимуться разом. Проте з іншого боку, можливо, будуть якісь намагання просувати свої позиції на парламентських виборах.