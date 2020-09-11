Фракція "Слуга народу" на засіданні 16 липня проведе праймеріз кандидатів у мери столиці. ЗМІ пишуть, що народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук є найбільш імовірним кандидатом від партії влади. Заступниця глави фракції Євгенія Кравчук заявила, що підтримає саме її кандидатуру.

Фракція монобільшості обере кандидата у мери Києва

"Слуга народу" планує на своєму засіданні провести праймеріз кандидатів для участі у виборах мера Києва, повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, пише Інтерфакс-Україна.

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Праймеріз саме для членів фракції, членів партії, тих, хто зголосився офіційно. Таких наразі п'ятеро,

– зазначила Кравчук.

За її словами, фактично праймеріз проходить вже понад місяць – "хтось газети роздає, хтось борди вивішує, хтось дебати влаштовує".

Найбільше шансів на перемогу у Верещук

Голова одного з підкомітетів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук має найбільше шансів на перемогу.

Верещук є найбільш реальним кандидатом від партії" Слуга народу "в мери Києва за підсумками праймеріз,

– повідомляють джерела.

Кравчук зазначила, що має намір підтримати кандидатуру Ірини Верещук, оскільки вважає, що "жінки повинні йти в політику".

"Я вважаю, що вона зможе зібрати команду, зокрема і жінок більше підтягти до Київради", – наголосила депутатка. Та додала, що Верещук буде дуже незручним опонентом для Кличка.

Що відомо про Ірину Верещук? У 2010 – 2015 роках була мером міста Рава-Руська Львівської області. Обрана народним депутатом за списком партії "Слуга народу" під №29.

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Що цьому передувало

15 липня нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що в 16 липня на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз. На них оберуть кандидатуру в мери Києва.

На них оберуть кандидатуру в мери Києва. Відомо про таких учасників праймеріз: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубинський і Олександр Качура, Дмитро Гурін.

Що відомо про вибори у Києві