Ірина Верещук – найреальніший кандидат у мери Києва від "Слуги народу", – ЗМІ
Фракція "Слуга народу" на засіданні 16 липня проведе праймеріз кандидатів у мери столиці. ЗМІ пишуть, що народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук є найбільш імовірним кандидатом від партії влади. Заступниця глави фракції Євгенія Кравчук заявила, що підтримає саме її кандидатуру.
Фракція монобільшості обере кандидата у мери Києва
"Слуга народу" планує на своєму засіданні провести праймеріз кандидатів для участі у виборах мера Києва, повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, пише Інтерфакс-Україна.
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Праймеріз саме для членів фракції, членів партії, тих, хто зголосився офіційно. Таких наразі п'ятеро,
– зазначила Кравчук.
За її словами, фактично праймеріз проходить вже понад місяць – "хтось газети роздає, хтось борди вивішує, хтось дебати влаштовує".
Найбільше шансів на перемогу у Верещук
Голова одного з підкомітетів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук має найбільше шансів на перемогу.
Верещук є найбільш реальним кандидатом від партії" Слуга народу "в мери Києва за підсумками праймеріз,
– повідомляють джерела.
Кравчук зазначила, що має намір підтримати кандидатуру Ірини Верещук, оскільки вважає, що "жінки повинні йти в політику".
"Я вважаю, що вона зможе зібрати команду, зокрема і жінок більше підтягти до Київради", – наголосила депутатка. Та додала, що Верещук буде дуже незручним опонентом для Кличка.
Що відомо про Ірину Верещук?У 2010 – 2015 роках була мером міста Рава-Руська Львівської області. Обрана народним депутатом за списком партії "Слуга народу" під №29.
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Що цьому передувало
- 15 липня нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що в 16 липня на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз. На них оберуть кандидатуру в мери Києва.
- Відомо про таких учасників праймеріз: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубинський і Олександр Качура, Дмитро Гурін.
Що відомо про вибори у Києві
- Чергові вибори мера Києва і Київради пройдуть 25 жовтня 2020 року.
- Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу".
- Дослідження кількох соціологічних груп свідчать про те, що найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.