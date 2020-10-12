На кандидата в мери Києва Пальчевського працювала мережа ботів: зараз вони його дискредитують
У мережі помітили дивну активність груп сторінок – вони діяли синхронно та часто поширювали однаковий контент. Зокрема, активно просували за допомогою платних дописів політика, бізнесмена й телеведучого Андрія Пальчевського. Він балотується на посаду мера Києва.
Про це мовиться у матеріалі громадської мережі ОПОРА. За даниими активістів, мовиться про три сторінки – "Украина Онлайн", "Свободная Украина" та "Асоціація платників податків. Київ" .
Радимо ознайомитися Що обіцяє Андрій Пальчевський: програма кандидата у мери Києва 2020
Завищені рейтинги
Зокрема, в цих спільнотах можна було прочитати дані соціологічних опитувань, проведених Центром суспільного розвитку "Інтер-акція". Останню можна знайти в Базі псевдосоціологів, укладеній онлайн-виданням "Тексти".
Активісти вважають, що рейтинги Андрія Пальчевського від "Інтер-акції" та його партії "Перемога Пальчевського" є завищеними. Адже різниця між цифрами "Інтер-акції" та результатами опитувань інших соціологічних компаній – разюча.
Публікацію рейтингів, як і оплату їх просування в соцмережі, закон не забороняє. Втім, Виборчий кодекс встановлює обмеження на публікацію таких повідомлень. Результати опитування повинні містити інформацію про час проведення, територію, розмір, спосіб формування вибірки, метод опитування тощо. "Інтер-акція" цих вимог не дотрималась,
– зауважила ОПОРА.
23 рекламні дописи
За словами авторів матеріалу, у вересні з цієї мережі сторінок транслювалися 23 рекламні дописи, які здебільшого дублювалися. Ідентичні дописи запускали на трьох сторінках в однакові часові проміжки.
Всю рекламу мережі з трьох сторінок націлили на:
- Київ (70,8%), де Пальчевський бореться за крісло мера,
- Київську область (21,7%), де "Перемога Пальчевського" балотується до місцевих рад.
До теми Партії "Перемога Пальчевського" і "За майбутнє" Палиці викидають на вітер рекордні суми, – ЗМІ
Скільки все це коштувало
На поширення цих 23 дописів витратили від 31 до 37,3 тисячі доларів, тобто 880–1060 тисяч гривень.
Ці витрати розподілились між сторінками так:
- "Асоціація платників податків. Київ" витратила на рекламу майже 12 – 14 тисяч доларів;
- "Свободная Украина" – від 10 до 12 тисяч доларів;
- "Україна Онлайн" – від 8,5 до 10,5 тисяч доларів.