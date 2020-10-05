Про російське громадянство кандидата на пост мера Стрия від "Свободи" Бориса Юровича повідомили в одному зі стрийських пабліків у фейсбуці. Документ видали у 2012 році у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

На фото в документах – 44-річний Борис Юрович. Журналісти 24 каналу запитали кандидата, чи має він паспорт Російської Федерації.

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Юрович відповів, що має український паспорт, за яким і балотується на посаду мера Стрия. Також він зазначив, що російський документ мав, однак зараз його вже немає.

Водночас кандидат запропонував журналістам зустрітися на каналі і детальніше поговорити на цю тему. Втім майже одразу після цього кинув слухавку.

25 вересня міська територіально виборча комісія зареєструвала Бориса Юровича. Члени ТВК заявили, що не мають інформації про російський паспорт кандидата на посаду мера Стрия.

Якщо буде якесь офіційне подання з поліції чи з більших органів, компетентних у питанні, то ТВК буде розглядати це питання на засіданні і виносити з цього приводу якесь рішення,

– зазначив голова Стрийської міської ТВК Роман Пасемків.

Журналісти спробували ще раз зв'язатись з Юровичем та домовитись про зустріч. Втім відповіла на дзвінок вже його дружина, яка запевняла, ніби це її номер.

Вона наголосила, що наразі перебуває не в суді, а представникам ЗМІ ніхто не зобов'язаний щось пояснювати. Відтак якщо людина сама захоче, то тільки тоді надасть всі пояснення.

Паспорт Юровича дійсний на сайті МВС Росії

На сайті федеральної податкової служби є ідентифікаційний номер. На сайті МВС Росії з питань міграції вказано, що паспорта немає серед нечинних.



Російський паспорт Бориса Юровича / Фото з фейсбук-сторінки "Стрийщина культурна"

Також у базі даних Служби судових приставів Юрович має 17 адміністративних стягнень. Це здебільшого борги та порушення правил дорожнього руху. Чотири з них – за 2019 рік – ще не оплачені.

Юристи пояснюють, що підстав для зняття з реєстрації немає. Адже кандидати на місцевих виборах не мусять вказувати, чи мають ще якесь громадянство.

Лише щодо кандидатів в народні депутати передбачається обов'язок подавати окрему заяву, в якій вказувати про наявність громадянства іншої держави,

– пояснив адвокат Олег Мицик.

І додав, що лише наявність інформації про громадянство іншої держави не є підставою для розгляду питання про скасування реєстрації.

Юрович зняв свою кандидатуру з виборів

2 жовтня на сторінці Львівської обласної організації "Свобода" з 'явився допис, в якому повідомили, що Борис Юрович знімає свою кандидатуру з виборів.

Він заявив, що не хоче нашкодити партії, тому вирішив не брати участі в місцевих виборах як кандидат.

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