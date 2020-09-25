Традиційно під час виборчих кампаній учасники перегонів змінюють свої імена та прізвища на ті, які мають політичні лідери. Цей рік є не виключенням – зокрема, подібне трапилося в Одесі. У Мін’юсті кажуть, що юридичних підстав відмовити таким заявникам немає. Однак, у відомстві хочуть запропонувати певні зміни до Виборчого кодексу. Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Атака клонів по-одеськи

24 вересня до комісії подали документи ще один Геннадій Труханов, кілька Філімонових і навіть один Зеленський. Про це пише місцеве видання "Думская".

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Таке явище в українській політиці називають "атакою клонів", і в Одесі таке вже трапляється не вперше. Зокрема, під час минулих парламентських виборів в округах Одеської області балотувалися троє Баранських, два Танцюри, кілька Гончаренків і Климових, несправжній Зеленський та інші псевдослуги народу.

Що відомо про кандидатів у мери Одеси

В Одесі вже зареєстрували сімох кандидатів на посаду міського голови. Троє є представниками партій, а четверо – самовисуванці:

Олег Філімонов ("Слуга народу");

Моріс Ібрагім (самовисування);

Михайло Кузаконь (самовисування);

Геннадій Труханов (чинний мер"Довіряй ділам");

Сергій Калинчук ("За майбутнє");

Станіслав Домбровський (самовисування);

Юрій Печерський (самовисування).

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Як на це відреагувало Міністерство юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська підкреслив, що перед дедлайном на реєстрацію кандидатів з’явилася велика кількість охочих змінити інформацію про себе.

За словами посадовця, юридичних підстав для відмови таким заявникам немає. Крім того, відповідна зміна буде відображеною у офіційній передвиборчій автобіографії кандидата.

Але це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборну технологію менш ефективною. Тому запропонуємо парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну прізвища та ім’я безпосередньо у бюлетені, аби виборців не вводили в оману,

– наголосив Малюська.