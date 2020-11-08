Кернеса зареєстрували як мера Харкова: заяву надіслав поштою
Харківська виборча комісія офіційно зареєструвала Геннадія Кернеса мером Харкова. Під час першого туру місцевих виборів політик здобув понад 60% голосів виборців.
Усі необхідні документи для реєстрації Кернес надіслав електронною поштою. Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.
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Відповідно до чинного законодавства, Кернес має до 20 грудня взяти участь у першій сесії нового складу міськради.
Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов запевнив, що до цієї дати Кернес обов'язково повернеться в Україну. Наразі очільник Харкова продовжує лікування у берлінській клініці "Шаріте".
Що відомо про стан Кернеса
- У вересні стало відомо, що мер Харкова заразився коронавірусом. У перші дні Кернеса лікували в Україні, однак згодом транспортували на лікування до Німеччини.
- Тривалий час про стан мера не було жодної інформації. У мережі регулярно публікували чутки, що Кернес нібито помер. Головним доказом було те, що очільник Харкова тривалий час не виходить на зв'язок.
- У мерії Харкова щоразу спростовували новини про смерть Кернеса.
- 3 листопада речник Харківської мерії Юрій Сидоренко заявив, що "Кернес живий, вмирати не збирається". Очільник Харкова нібито одужує, і збирається повернутися в Україну найближчим часом.
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