Харківська виборча комісія офіційно зареєструвала Геннадія Кернеса мером Харкова. Під час першого туру місцевих виборів політик здобув понад 60% голосів виборців.

Усі необхідні документи для реєстрації Кернес надіслав електронною поштою. Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

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Відповідно до чинного законодавства, Кернес має до 20 грудня взяти участь у першій сесії нового складу міськради.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов запевнив, що до цієї дати Кернес обов'язково повернеться в Україну. Наразі очільник Харкова продовжує лікування у берлінській клініці "Шаріте".

Що відомо про стан Кернеса