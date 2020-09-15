Вибори мера Києва, Львова та інших міст України, а також вибори депутатів до міських і сільських рад відбудуться 25 жовтня 2020 року. У деяких містах вже відомі кандидати на посаду міського голови. Серед висуванців можна побачити як старі, так і нові обличчя.

Як в Україні відбуваються місцеві вибори

Вибори міського голови у тих містах, де чисельність перевищує 90 тисяч осіб, проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто перемагає той кандидат, за якого проголосувало 50% + 1 голос. Якщо жоден з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводиться другий тур, у якому беруть участь ті два кандидати, за яких проголосували найбільше виборців.

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Вибори мера у містах з меншою кількістю, ніж 90 тисяч, а також вибори сільського та селищного голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості. Перемагає той кандидат, за якого проголосувала найбільша кількість населення. У випадку рівності голосів, можливі перевибори або проведення жеребкування.

Вибори депутатів обласних, районних, міських та районних рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій з закріпленням кандидатів в територіальних виборчих округах.

Вибори депутатів сільських та селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія села, селища чи кількох сіл, жителі яких об'єднались у громаду.

Вибори поки що не відбудуться в тимчасово окупованих областях: Автономній Республіці Крим, Севастополі, а також у деяких частинах Луганської та Донецької областей.

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Хто балотуватиметься на мерів у Києві та Львові

Київ

Віталій Кличко заявив про те, що вдруге планує іти на місцеві вибори. Нагадаємо, що Віталій Кличко двічі обіймав цю посаду: вперше він переміг на передчасних виборах у 2014 році, а через рік йому знову вдалося перемогти на повторних виборах. Також про свої наміри очолити звання мера Києва заявив бізнесмен Гарік Корогодський.

Львів

Ще минулоріч стало відомо, що голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий не буде балотуватися на місцеві вибори. Натомість, партія планує висунути нового кандидата.

Коли оприлюднять результати місцевих виборів?Результати місцевих виборів у 2020 році повинні офіційно з'явитися не пізніше 9 листопада.

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