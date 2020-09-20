Росія та представники ОРДЛО блокуватимуть роботу Тристоронньої контактної групи доти, доки парламент не внесе змін до постанови про місцеві вибори. Таку думку висловив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Сам Кравчук не знає, чи достатньо для цих змін голосів у Верховній Раді.

Москва і ОРДЛО блокують переговори через постанову

Голова делегації наголосив, що шукати відповіді на всі питання потрібно навіть, якщо бажання на це є лише в України. Про це Кравчук сказав "Суспільному".

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Сьогодні вже очевидно на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються, впираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані,

– повідомив Кравчук.

Зазначимо, що постанова, яку раніше ухвалили парламентарі, дозволяє проводити вибори на окупованих територіях лише у випадку деокупації та виведення незаконних збройних формувань з території України.

У змінах, які пропонують ухвалити Раді, формулювання інше: місцеві вибори на окупованих територіях можна буде провести за умови повного роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів ООН та ОБСЄ.

На зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" українська сторона повідомила, що зможе змінити постанову. Проте Москва вимагає зробити це якнайшвидше.

Разумков – проти внесення змін до постанови

Тим часом, пише "Суспільне", автор змін нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура запевняє, що 70% його колег з фракції готові підтримати постанову. До них не належить спікер Дмитро Разумков, який вважає, що зміни недоцільні. Адже постанову про проведення місцевих виборів ухвалюють не пізніше, ніж за 90 днів до їх початку.



Як відбуватимуться місцеві вибори-2020 / Інфографіка 24 каналу