У Кривому Розі 6 грудня триває 2 тур голосування за міського голову. Явка виборців станом на 13:00 становить 18,4%,

До закриття виборчих дільниць у Кривому Розі залишилось понад 4 години. Про це повідомляє ЦВК у фейсбуці.

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Станом на 13:00 на дільниці прийшли понад 18% виборців.

До слова, станом на 12:00 явка становила 14,65%. Для порівняння – явка виборців у другому турі голосування за мера Чернівців 29 листопада на цю годину склала 6,4% (похибка – 0,75%).



Явка у Кривому Розі станом на 12:00 6 грудня

Вибори мера у Кривому Розі: коротко