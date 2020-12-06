Кривий Ріг обирає мера у другому турі: якою є явка виборців
У Кривому Розі 6 грудня триває 2 тур голосування за міського голову. Явка виборців станом на 13:00 становить 18,4%,
До закриття виборчих дільниць у Кривому Розі залишилось понад 4 години. Про це повідомляє ЦВК у фейсбуці.
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До слова, станом на 12:00 явка становила 14,65%. Для порівняння – явка виборців у другому турі голосування за мера Чернівців 29 листопада на цю годину склала 6,4% (похибка – 0,75%).
Явка у Кривому Розі станом на 12:00 6 грудня
Вибори мера у Кривому Розі: коротко
- У першому турі місцевих виборів у Кривому Розі переміг чинний мер міста Юрій Вілкул, набравши 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик.
- Втім, вже 17 листопада лідер виборчих перегонів Вілкул знявся з виборів. Зауважимо, що він був мером Кривого Рогу упродовж 10 років. У другому турі він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який здобув третє місце у першому турі виборів.
- ЦВК призначила другий тур виборів у Кривому Розі на 6 грудня. У цей день всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, голосування триває.
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