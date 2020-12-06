У Кривому Розі 6 грудня стартував другий тур виборів мера. За посаду змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов.

2 тур виборів у Кривому Розі: яка ситуація

Виборчі дільниці традиційно відкрилися о 8 годині ранку. Голосування розпочалося вчасно на всіх 294 дільницях. Працюватимуть вони до 20:00. Про це мовиться повідомленні Криворізького відділу Нацполіції у фейсбуці.

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За даними Центральної виборчої комісії, у повторному голосуванні на виборах мера Кривого Рогу мають право взяти участь 485 тисяч жителів міста.

У поліції додають, що в "день тиші" напередодні 2 туру виборів порушень не було. Для забезпечення порядку залучили майже тисячу правоохоронців.

Водночас громадянська мережа ОПОРА відзначає, що 5 грудня бачили білборди із закликами голосувати, виконані в стилістиці обох кандидатів. Зокрема, можна було помітити плакати з текстом: "6 грудня. Не обіцяю. Гарантую", "6 грудня. Віримо гарантіям", "Гарантії – за мною! Вибір – за вами!". Їхні айдентика, колірна гамма і шрифти – аналогічні матеріалам кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова.

Зауважимо, що у Кривому Розі за крісло міського голови борються кандидати, які в першому турі посіли 2-ге і 3-тє місця. Зміна основних кандидатів на посаду відбулася після того, як кандидат, який посів 1 місце за кількістю голосів, Юрій Вілкул, відмовився від подальших змагань через стан здоров'я.

Результати першого туру виборів у Кривому Розі

У першому турі за кандидата на посаду мера Вілкула проголосувалипонад 80,6 тисячі виборців;

за Шевчика – 45 тисяч.

Які партії пройшли до міської ради Кривого Рогу

До міськради пройшли 5 партій.

Найбільше мандатів – 19 – у Блоку Вілкула "Українська перспектива";

партія "Слуга народу" взяла 16 мандатів,

ОПЗЖ – 9;

"Сила людей" та "Європейська солідарність" – по 5.

До речі Зеленський у робочій поїздці агітував за Шевчика зі "Слуги народу", – КВУ



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