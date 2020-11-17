У Кривому Розі міська територіальна виборча комісія вирішила перенести другий тур виборів. Таке рішення ухвалили після того, як мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів.

Перевибори відбудуться в неділю, 6 грудня 2020 року. Про це повідомили у телеграм-каналі громадянської мережі ОПОРА. Актуально Повторні місцеві вибори в Україні: коли та де відбудуться Чиї імена у бюлетені В бюлетені, які побачать мешканці міста на ділянках, буде 2 прізвища: Дмитро Шевчик від "Слуги народу";

Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя". Зазначимо, що перевибори в Кривому Розі повинні були відбутися в неділю, 22 листопада. Зауважте! Сьогодні, 17 листопада, чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з другого туру виборів мера міста. Він заявив, що не братиме участь у другому турі через стан здоров'я. Під час першого туру Вілкул набрав найбільшу кількість голосів. Другий тур місцевих виборів в Україні: коротко Повторне голосування на виборах в деяких областях України відбулось 15 листопада, а в деяких відбудеться – 22 листопада.

Загалом про повторне голосування заявили в 12 областях України.

У громадські мережі ОПОРА ствердили, що на повторному голосуванні у другому турі місцевих виборів явка буде значно нижчою, аніж була у першому.