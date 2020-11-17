У Кривому Розі перенесли другий тур виборів: відома дата
У Кривому Розі міська територіальна виборча комісія вирішила перенести другий тур виборів. Таке рішення ухвалили після того, як мер міста Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів.
Перевибори відбудуться в неділю, 6 грудня 2020 року. Про це повідомили у телеграм-каналі громадянської мережі ОПОРА.
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Чиї імена у бюлетені
В бюлетені, які побачать мешканці міста на ділянках, буде 2 прізвища:
- Дмитро Шевчик від "Слуги народу";
- Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".
Зазначимо, що перевибори в Кривому Розі повинні були відбутися в неділю, 22 листопада.
Другий тур місцевих виборів в Україні: коротко
- Повторне голосування на виборах в деяких областях України відбулось 15 листопада, а в деяких відбудеться – 22 листопада.
- Загалом про повторне голосування заявили в 12 областях України.
- У громадські мережі ОПОРА ствердили, що на повторному голосуванні у другому турі місцевих виборів явка буде значно нижчою, аніж була у першому.
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