У Кривому Розі 6 грудня відбувається 2 тур місцевих виборів. На одній з виборчих дільниць літня жінка намагалася проголосувати за радянським паспортом.

Члени дільничної виборчої комісії відмовилися видавати жінці бюлетень. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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Літня жінка прийшла голосувати з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського Союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосувала саме за цим паспортом,

– мовиться у повідомленні.

Інцидент стався на виборчій дільниці №121674 за адресою вулиця Катеринівська, 11.



У Кривому Розі жінка прийшла на вибори з радянським паспортом / Фото ОПОРИ

Зверніть увагу! Щоб отримати бюлетень, виборець мусить показати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

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