У Кривому Розі жінка намагалася проголосувати за радянським паспортом: фото
У Кривому Розі 6 грудня відбувається 2 тур місцевих виборів. На одній з виборчих дільниць літня жінка намагалася проголосувати за радянським паспортом.
Члени дільничної виборчої комісії відмовилися видавати жінці бюлетень. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
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Літня жінка прийшла голосувати з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського Союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосувала саме за цим паспортом,
– мовиться у повідомленні.
Інцидент стався на виборчій дільниці №121674 за адресою вулиця Катеринівська, 11.
У Кривому Розі жінка прийшла на вибори з радянським паспортом / Фото ОПОРИ
Місцеві вибори у Кривому Розі: що відомо
- У 1 турі місцевих виборів у Кривому Розі переміг чинний мер міста Юрій Вілкул. Він отримав 46,27% голосів виборців.
- 17 листопада Вілкул зняв свою кандидатуру з 2 туру місцевих виборів.
- За посаду мера Кривого Року під час голосування 6 грудня змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Констянтин Павлов від ОПЗЖ.
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