Комітет виборців України виявляє зростання фактів насильства та використання чорного піару перед місцевими виборами. В регіонах збільшується кількість агітаційних матеріалів проти кандидатів, фактів підкупу та застосування сили.

Зокрема, у Рівному поширювали чорний агітаційний матеріал проти кандидата "За майбутнє". В місті роздавали газети з написом "За майбутнє Ігоря Коломойського". Про це повідомляє пресслужба КВУ.

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Також на Харківщині нещодавно було скоєно напад на агітатора від партії "Європейська Солідарність.

Експерти Комітету виборців виокремили найбільш проблемні регіони на місцевих виборах-2020. Мовиться про Закарпатську та Одеську області.

Аналіз був проведений за такими критеріями:

факт підкупу;

факт насилля;

виборчий туризм.

Відтак на Закарпатті виявляють значну кількість сіток з підкупу виборців та застосування насилля. Наприклад, у Вишківській ОТГ внаслідок побиття помер кандидат в депутати від ОПЗЖ. На Одещині зафіксували рекордні випадки виборчого туризму та механізми підкупу виборців.

Одещина та Закарпаття потребують посиленої уваги від медіа, спостерігачів та правоохоронних органів, щоб уникнути масових порушень у день виборів,

– мовиться в повідомленні пресслужби КВУ.

Підкуп виборців

В КВУ також зауважили, що ключова проблема виборчого періоду – підкуп виборців. Це порушення фіксують у третині областей.

Найбільш поширеним є роздача різних продуктів українцям. Зокрема, масок та дезінфекторів. Напередодні на Львівщині роздавали брендовані маски з логотипом кандидата. У Києві маски з логотипом партії залишали у поштових скриньках.