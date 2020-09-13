Проголосувати на виборах – обов'язок кожного громадянина України. Але для 2,5 мільйонів повнолітніх українців, які мають інвалідність, волевиявлення перетворюється на випробування. Часто виборчі дільниці розташовані на другому поверсі, ліфтів у будівлі немає, а пандуси – це рідкість. Натомість наступні вибори вже у жовтні 2020 року.

Кореспонденти 24 каналу перевірили, чи пристосовані виборчі дільниці в різних містах України для людей з інвалідністю. Та що робити, якщо місця для голосування – недоступні.

Читайте також Інклюзивна кондитерська: чому важливо створювати такі заклади

Харків

Сходи – часто нездоланна перешкода на виборчу дільницю для осіб з інвалідністю або людей похилого віку. Також вони стануть на заваді вагітним, батькам із малими дітьми. Але якщо потрапити всередину будівлі ще якось вдасться, далі чекає нове випробування.

У Харкові – понад 600 дільниць. І 177 з них розташовані на другому поверсі, однак ліфтів і підйомників немає.



В Україні багато виборчих дільниць, не пристосованих для людей з інвалідністю / Скриншот з відео

Виборчий омбудсмен громадянської мережі "Опора" Юрій Чумак розповів, що під час президентських і парламентських виборів 2019 року було чимало випадків, коли люди просто не мали фізичної можливості проголосувати.

За його словами, можна зробити мінімум, аби виправити цю ситуацію.

Перевести дільниці з другого поверху на перший. Оскільки це не потребує величезних витрат бюджетних,

– пояснив виборчий омбудсмен ГМ "Опора".

Юрій Чумак проаналізував інклюзію на виборах 2019 року, і назвав ситуацію гнітючою. Він зауважив, що, наприклад, у США приміщення зробили доступними через протести й суди. Позови допоможуть і Україні, вважає експерт.

"Якщо ми будемо подавати до суду і домагатися того, щоб притягнути до відповідальності ці установи, і вони сплатили величезні штрафи, їхні власники подумають і вирішать, що легше зробити пандус, ніж сплачувати величезні кошти", – прокоментував Юрій Чумак.

Київ

Скільки з 30 тисяч українських виборчих дільниць обладнані пандусами, ніхто не може сказати. Втім одне зі столичних приміщень для голосувань стало більш інклюзивним. Це приємно здивувало киянку Юлію Сачук.



В одній зі шкіл столиці, де розміщена виборча дільниця, встановили пандус / Скриншот з відео

Виборча дільниця, де вона голосує, розташована в школі. У липні 2019 року, коли були позачергові парламентські вибори, пандуса там ще не було. На її думку, доступність потрібна не раз на 4 роки, а постійно.

У нас розвивається інклюзивна освіта. Такий приклад ми бачимо, що пандус з'явився. У школі, як відомо, навчаються діти з інвалідністю. Тобто, це такий інклюзивний процес, який не стосується лише виборів,

– зазначила координаторка ГО "Боротьба за права" Юлія Сачук.

Однак люди з вадами зору або слуху не можуть повноцінно реалізувати виборче право. Дільниці для них все ще є недоступними.

Юлія Сачук пояснила, що для незрячих людей – є абсолютна недоступність виборчого процесу, адже вони не можуть проголосувати самостійно, лише з помічником. "Це потрібно постійно шукати людину, і питання – наскільки зберігається таємниця вибору", – прокоментувала координаторка ГО "Боротьба за права".

Дівчина зауважила, що також частина людей, які мають психосоціальну інвалідність, на сьогодні в Україні законодавством обмежені.

Що кажуть у ЦВК

У ЦВК журналістам 24 каналу пообіцяли: вже у жовтні 2020 року на виборах для людей із вадами слуху та зору будуть спеціальні пристрої. Також комісія рекомендує політичним партіям супроводжувати відеоролики сурдоперекладом. А ось інклюзивність дільниць – завдання органів місцевої влади.

Зверніть увагу Цифровізація та відповідальність за порушення: як можуть змінитися місцеві вибори 2020

За словами члена ЦВК Сергія Постівого, виборчий кодекс передбачає, якщо приміщення неможливо повноцінно пристосувати, то органи місцевого самоврядування мають забезпечити доступність цих дільниць.

Виборчий кодекс встановив чіткі рамки. Так, ми розуміємо, що це 2025 рік, але це краще, ніж те, що до цього взагалі нічого не відбувалося,

– наголосив Сергій Постівий.

Також виборчий кодекс передбачає: людина, яка не змогла проголосувати через недоступність дільниці, може подавати до суду. Феміда зобов'яже зробити дільницю доступною. З 2025 року всі місця для голосування повинні бути інклюзивними.