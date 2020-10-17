"Всеукраїнською асоціацією соціологів" 10 – 14 жовтня 2020 року було проведене телефонне опитування серед мешканців одномандатного виборчого округу №208.

Згідно з дослідженням на довиборах у Верховну Раду з великим відривам лідирує Олег Ляшко. Його готові підтримати 54,8% виборців. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий. Так, Анатолія Гунько підтримали б 15,6% опитаних, Людмилу Давиденко – 12,7%. Решта кандидатів не набирають більше ніж 1% голосів виборців. Тих, хто не визначився, – 11,4%.



Також ВАС представила рейтинг політичних сил на 208 окрузі. Найбільшою підтримкою користується Радикальна Партія Ляшка. За неї проголосували б 31,5% респондентів. Партію "Рідний дім" (В. Атрошенко) підтримують 15,1%, партію "Батьківщина" – 12,7%, партію "Слуга народу" – 9,5%, "Наш край" – 6,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 4,5%, "Європейська Солідарність" – 3,9%. Рейтинг інших політичних сил не перевищує 1%. Тих, хто не визначився, – близько 10,4%.



Коментуючи результати опитування політолог Володимир Цибулько зазначає, що високі рейтинги Ляшко та його партії не мають дивувати, через те, що лідер Радикальної Партії давно і системно працює на окрузі.



"Олег Ляшко вже не вперше обирається до Верховної Ради по Чернігівській області. Хоча він і політик загальнонаціонального масштабу, але ніколи не втрачав зв'язок із своїм округом та має високу підтримку місцевих жителів. Це результат правильної та націленої роботи. Коли довибори тільки призначили, для більшості експертів було зрозуміло, хто є фаворитом передвиборчої гонитви. Вже зовсім скоро ми побачимо цьому офіційне підтвердження", – зазначив експерт.