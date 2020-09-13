Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що тимчасово припиняє роботу в Київській міській державній адміністрації. Напередодні місцевих виборів він оголосив, що йде на так звані канікули, бо ті передвиборчі процеси, які він спостерігає, його бентежать.

У програмі "Є питання" на 24 каналі Максим Бахматов наголосив, що вважає себе не політиком чи чиновником, а ефективним управлінцем. Відтак на період розпалу політичної боротьби через місцеві вибори він взяв паузу.

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"Коли починаються всі ці політичні історії, я розумію, що це не про роботу, а про словоблуддя та "поливанням лайном" одне одного. Я таким не займаюсь, тому я взяв паузу", – розповів він.

Радник мера Києва зауважив, що погодив це рішення з Віталієм Кличком. І вони домовились, що після цих турбулентних історій політичного сезону з 1 листопада Максим Бахматов повернеться в КМДА. І додав, що згодом він спокійно продовжуватиме розвивати все місто разом з Офісом трансформації.



Віталій Кличко та Максим Бахматов / Фото пресслужба мера Києва

За його словами, для того, щоб це було ефективно, щоб перейти на наступний рівень – рівень стратегічних змін всього КМДА – Бахматову буде потрібно знайти гроші від міжнародних фінансових інституцій. Оскільки наступний етап є дуже дорогим.

Я, як мудрий радник, розумію, що краще меру на сьогодні. І коли ми прийшли, в нього був рейтинг 19%, зараз в нього рейтинг – 44%,

– відзначив Максим Бахматов.

Він вважає, що це велика командна робота, і зараз вони з командою можуть допомагати киянам значно ефективніше.

Також радник мера міста зауважив, що Віталій Кличко – політик, фігура національного масштабу, відтак для нього це логічно і органічно. Натомість сам Бахматов себе вважає керівником, ефективним управлінцем, а не політичним діячем.

Що відомо про Максима Бахматова

Максим Бахматов – підприємець і колишній керівний партнер інноваційного парку UNIT.City .З 2015 по 2017 рік був генеральним директором Національного комплексу "Експоцентр України" (раніше називався ВДНГ – 24 канал).

З 2019 року розпочав працювати у Київській міській держадміністрації та був радником мера Віталія Кличка.

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