Марина Порошенко йде у Київраду на чолі списку "ЄС"
Дружина п’ятого президента Марина Порошенко очолила список партії "Європейська солідарність" на виборах до Київської міської ради. Про таке рішення оголосили на з'їзді партії.
Дружина Порошенко йде у Київську міськраду
Марина Порошенко очолить список "Європейської солідарності" на виборах в міську раду Києва, повідомляє 24 канал.
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Її кандидатуру висунули на з’їзді політсили 16 вересня.
За словами Марини Порошенко, вона не відчуває себе політикинею.
Ми йдемо у Київраду, бо час справді перетворити Київ на європейську столицю,
– сказала Порошенко.
Вона розповіла також про свої попередні гуманітарні проєкти та плани втілювати схоже у Києві.
Хто є в команді дружини п’ятого президента
- секретар міськради Володимир Прокопів;
- екснардеп Леонід Ємець;
- лідерка молодіжної організації "ЄС" Дінара Хабібуллаєва;
- ветеран Олександр Погребиський.
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Що відомо про Марину Порошенко: коротко
- Народилась у Києві, закінчила Київський медичний інститут.
- Є кандидатом медичних наук, працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої лікарні.
- Деякий час керувала фондом Петра Порошенка, а у 2018 – 2019 роках – Українським культурним фондом.
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Головні дати місцевих виборів
- Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.
- Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.
- До 6 листопада оголосять результати виборів.
- Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.
Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу