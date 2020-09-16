Дружина п’ятого президента Марина Порошенко очолила список партії "Європейська солідарність" на виборах до Київської міської ради. Про таке рішення оголосили на з'їзді партії.

Дружина Порошенко йде у Київську міськраду

Марина Порошенко очолить список "Європейської солідарності" на виборах в міську раду Києва, повідомляє 24 канал.

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Її кандидатуру висунули на з’їзді політсили 16 вересня.

За словами Марини Порошенко, вона не відчуває себе політикинею.

Ми йдемо у Київраду, бо час справді перетворити Київ на європейську столицю,

– сказала Порошенко.

Вона розповіла також про свої попередні гуманітарні проєкти та плани втілювати схоже у Києві.

Хто є в команді дружини п’ятого президента

секретар міськради Володимир Прокопів;

екснардеп Леонід Ємець;

лідерка молодіжної організації "ЄС" Дінара Хабібуллаєва;

ветеран Олександр Погребиський.

Важливо! Партія не висуває кандидатів на посаду київського міського голови. "Євросолідарність" підтримає чинного мера Віталія Кличка.

З’їзд "Євросолідарності": дивіться відео

Що відомо про Марину Порошенко: коротко

Народилась у Києві, закінчила Київський медичний інститут.

Є кандидатом медичних наук, працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої лікарні.

Деякий час керувала фондом Петра Порошенка, а у 2018 – 2019 роках – Українським культурним фондом.

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Головні дати місцевих виборів

Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.

До 6 листопада оголосять результати виборів.

Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу