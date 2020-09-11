Міського голову Дніпра Бориса Філатова 5 вересня облили зеленкою під час зустрічі з виборцями. Нападника затримали самі мешканці міста.

Філатов продовжив зустріч після інциденту

Про інцидент з зеленкою повідомив сам Філатов у фейсбуці.

Читайте також Син кандидата в мери від "Слуги народу" збив на переході дитину: удар був дуже сильним

Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехня, проплачені мітинги, "активістів" і "громадських діячів". Вони – в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні – це кидатися зеленкою,

– написав Філатов.

Зеленка потрапила переважно на сорочку мера та його руки. Незважаючи на це, Філатов зустріч з жителями міста таки продовжив. За інформацією місцевих ЗМІ, нападника, який і раніше відзначався провокаціями, затримали самі учасники зустрічі.

Зверніть увагу! 25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори. Голосування відбуватиметься за новим виборчим законодавством – Виборчим кодексом України, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Нового мера обиратимуть і жителі Дніпра.