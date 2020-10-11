У Харкові група молодиків атакувала агітаторів "ЗеКоманди". Зловмисники були озброєними ножами та представилися прихильниками чинного міського голови міста Геннадія Кернеса. Інцидент трапився приблизно о 20:00 11 жовтня.

Напад на "ЗеКоманду" в Харкові

Про інцидент у телеграмі повідомив журналіст Андрій Павловський. Також він виклав відповідне відео.

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"Щойно в Харкові група молодих людей, представившись прихильниками мера Геннадія Кернеса, з ножем напала на агітаторів "ЗеКоманди", – зазначив Павловський.

Представники очільника Харківської ОДА Олексія Кучера вже прокоментували вищезазначені події. Вони назвали їх "провокацією з метою зіштовхнути між собою Кучера та Кернеса".

Не вийде! Харків – територія миру та порядку. Провокаторів знайдуть і жорстоко покарають,

– кажуть у Кучера.

У поліції наразі інцидент не прокоментували. Журналісти 24 каналу намагаються сконстатуватися з харківськими правоохоронцями, аби уточнити інформацію. Як тільки нам щось буде відомим – ми обов’язково про це напишемо.

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Зауважимо, що напередодні Кучер у фейсбуці виставив фото з портретом Геннадія Кернеса. Підписав він свій допис словом "Тренер". Як Кучер, так і Кернес змагатимуться за посаду міського голови Харкова на виборах 25 жовтня.

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